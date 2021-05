ستاندرد آند بورز: عجز ميزانيات الخليج سيتراجع هذا العام إلى 80 مليار دولار.. كيف؟

قالت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيفات الائتمانية إن من المتوقع أن يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست تراجعًا حادًا هذا العام.

وأرجعت ذلك إلى دعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المالية العامة وانتعاش الإنتاج الاقتصادي بفضل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة في تقرير اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يبلغ مجموع عجوزات الحكومات المركزية لمجلس التعاون الخليجي نحو 80 مليار دولار هذا العام، انخفاضًا من 143 مليار في 2020.

وتابعت “ومع ذلك، سينتج عن عجوزات حكومات مجلس التعاون الخليجي المركزية، التي لا تزال مرتفعة، استمرار اختلال الميزانيات في أغلب الحالات”.

لكنها أشارت إلى أن أداء ميزانيات هذه الدول، باستثناء الكويت والبحرين، أقوى مما كان عليه في 2016، عند الانهيار السابق لأسعار النفط.

We expect the aggregate #GCC central government deficit to fall sharply to about $80 billion in 2021 (5% of GDP) from $143 billion in 2020 (10% of GDP). Read more: https://t.co/GrvRVyhisx pic.twitter.com/j2YUgvbolm

— S&P Global Ratings (@SPGlobalRatings) May 26, 2021