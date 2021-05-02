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اقتصاد|الإمارات

بورصة دبي للسلع تسمح للشركات الإسرائيلية بالتداول على منصتها

سوق دبي المالي (غيتي-أرشيفة)
سوق دبي المالي (غيتي-أرشيفة)
2/5/2021-|آخر تحديث: 3/5/202112:34 AM (مكة المكرمة)

أعلنت مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع حصولها على موافقة من سلطة الأوراق المالية في إسرائيل (حكومية) تتيح لشركات الأخيرة المؤهلة التداول على منصة “دبي للسلع”.

وقالت المجموعة في بيان، اليوم الأحد، إن الموافقة تسمح بانضمام الشركات الإسرائيلية المؤهلة إلى قاعدة أعضاء البورصة وتمكنها من الاستفادة من خدمات ومنصات التداول التي توفرها.

وتابع البيان “ستتيح هذه الخطوة لبورصة دبي فرصة تقديم خدماتها والتي تشمل العقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود المعادن الثمينة والطاقة وقطاعات العملات والأسهم في إسرائيل”.

ووقّعت الإمارات وإسرائيل، اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر/أيلول 2020.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض الفصائل الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

منذ ذلك الحين توسعت الإمارات في توقيع الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل في كافة المجالات أبرزها كان على صعيد الاستثمار والبنوك والسياحة.

وتعليقا على الأمر قال ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع “تمثل هذه الخطوة حافزا لمجتمع الأعمال في إسرائيل للقدوم إلى دبي والاستثمار فيها وفرصة لقاعدة أعضائنا الجدد من إسرائيل للتحوط ضد المخاطر”.

وسجلت بورصة دبي للذهب والسلع أحجام تداول بلغت 12.73 مليون عقد بقيمة 143.71 مليون دولار خلال العام الماضي.

وبورصة دبي للذهب والسلع التي تأسست عام 2005 هي بورصة إلكترونية بالكامل لتداول العملات والمشتقات تقدم عقوداً آجلة وعقود خيارات تغطي قطاعات المعادن الثمينة والطاقة والعملات.

وفي 24 من يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت حكومة الإمارات، المصادقة على فتح سفارة لها في تل أبيب.

وتلا المصادقة إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبو ظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه إلى العاصمة الإماراتية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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