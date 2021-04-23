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مصر تعلن عن زيادة في سعر البنزين بأنواعه الثلاثة.. تعرف عليها

وزارة البترول المصرية أعلنت رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة (غيتي - أرشيفية)
وزارة البترول المصرية أعلنت رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة (غيتي - أرشيفية)
23/4/2021

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بنسبة تصل إلى 4%، فيما ثبتت سعر السولار للفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.

وقالت الوزارة في بيان إن الأسعار الجديدة سرت اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وبالتسعيرة الجديدة يرتفع سعر البنزين (95 أوكتان) 25 قرشا أو بنسبة 3%، إلى 8.75 جنيهات للتر (56 سنتا أمريكيا)، من 8.5 جنيهات (54 سنتا).

فيما يرتفع سعر البنزين (92 أوكتان) 25 قرشا أو 3.3% إلى 7.75 جنيهات (49 سنتا) للتر من 7.50 جنيهات (48 سنتا).

ورفعت الحكومة المصرية سعر البنزين (80 أوكتان) 25 قرشا ايضا، أو بنسبة 4 بالمئة، ليصبح 6.50 جنيهات (41 سنتا) للتر، من 6.25 جنيهات (40 سنتا).

وقالت الوزارة في بيانها أنه تم تثبيت سعر السولار للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه (249 دولارا) للطن.

وأوضحت الوزارة أن تعديل أسعار البنزين جاء إثر توصية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي بشكل ربع سنوي.

وأضاف البيان أن اللجنة “استعـرضت متوسطات أسعار خام برنـت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة بين، يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2021، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى”.

وتابع “جاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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