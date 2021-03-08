خبير اقتصادي: ضباط الجيش والشرطة يحكمون مصر حاليا والضرائب تجبى من المواطنين لصالحهم (فيديو)

قال الخبير الاقتصادي محمد كمال العقدة إن الجيش والشرطة والقضاء هي الفئات التي تحكم مصر حاليا وتجبي الضرائب من المواطنين لصالحها.

تعليقا على الضرائب الجديدة لصندوق الجيش والشرطة في #مصر..

الخبير الاقتصادي محمد كمال عقدة يتساءل: لماذا هذا التحصيل لفئة معينة؟ لماذا هذا التمييز؟ pic.twitter.com/JC1wVQu3mq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2021

وردا على سؤال للجزيرة مباشر عن كون فرض المزيد من الضرائب يعد استنزافا لجيوب المصريين، قال العقدة “الضريبة الجديدة هي استنزاف مستمر لجيوب المصريين على كل المستويات، والنظام المصري مستمر في تحصيل الضرائب ورفعها على كل الطبقات المصرية”.

وتابع “لو ننظر إلى التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام ومصدره وزارة المالية المصرية سنجد أن توقعات نظام السيسي مضاعفة الضرائب على المصريين بنسبة 100% من العام 2019 حتى العام 2025 فهذه خطة مؤسسية موجودة يتحدث عنها النظام المصري بصراحة”.

ألا توجد طريقة أخرى لزيادة موارد الدولة بعيدا عن جيوب بسطاء المصريين؟#شاهد رد الباحث الاقتصادي وليد ثابت pic.twitter.com/WBl4WzlKeu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2021

وأضاف “الشيء الآخر بالنسبة لقيمة الضريبة والتي يعتبرها البعض بسيطة انظر إلى كم التذاكر والعقود وغيرها ستجد أنك أمام رقم ضخم جدا”.

وتابع “أتعجب من الحديث عن ضحايا الجيش والشرطة، فماذا عن ضحايا السكة الحديد والأطباء الذين قضوا في جائحة كورونا والمدرسين وكل عمال القطاع العام؟”.

وتساءل “لماذا الأخذ من كل الجهات لصالح فئة معينة معروف أن لها بدلاتها ولها ضمان اجتماعي ولها نواديها؟ لماذا الاستثناء في التحصيل لصالح فئة معينه من المواطنين؟ لا يوجد مساواة”.

ليست بسيطة

وعن فكرة الرمزية وبساطة الضريبة قال العقدة “المسألة ليست بسيطة فالمشكلة في الاستمرار في تحصيل الرسوم والضرائب بدرجة كبيرة على كل المستويات لدعم ميزانية الدولة التي تواجه عجزا كبيرا”.

ضرائب جديدة في #مصر.. لصندوق الجيش والشرطة pic.twitter.com/qVAG0MILvN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2021

وأضاف “المشكلة الأخرى إذا كنا نتكلم عن الرمزية، أين العدالة والمساواة بين كل المواطنين؟ لماذا لا يحصل لهم ضريبة أو رسوم خاصة بهم لمساعدتهم؟”.

وتابع “كل هذه الشرائح من الجيش والشرطة والقضاء لها صناديق معاشات عامة وخاصة وتحصل على أكبر المرتبات والبدلات والحوافز في مصر مقارنة بغيرها”.

واختتم حديثه قائلا “لماذا تتميز هذه الفئة؟ لأن هذه الفئة هي التي تحكم مصر حاليا ولابد أن تجبي الضرائب من كل المواطنين لصالحها”.

ضريبة رمزية

وردا على سؤال حول أسباب لجوء الدولة إلى فرض المزيد من الضرائب على المواطنين بدلا من اللجوء إلى وسيلة أخرى لزيادة الموارد، قال الباحث وليد ثابت للجزيرة مباشر “الضريبة الجديدة رمزية والهدف منها التكافل الاجتماعي وزيادة وعي المواطنين ومشاركتهم وإحساسهم بتضحيات شهداء الوطن والمصابين من الجيش والشرطة”.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صادق يوم السبت على تعديلات جديدة تقضي بفرض ضريبة جديدة قيمتها 5 جنيهات على عدد من الخدمات، لصالح ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.