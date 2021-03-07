يعكس تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي.. شجار داخل محل تجاري على كيس حليب في لبنان (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر شجارا في أحد المحال التجارية في بيروت على كيس حليب أطفال في لبنان الأمر الذي يعكس تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان.

الناس عم بتخانقوا في السوبرماركات على كيس حليب مدعوم! #لبنان pic.twitter.com/h10Inhofb0 — Rima Chlone (@rimachlone2) March 4, 2021

وزادت جائحة كورونا من جراح لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، مما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وشهدت مدن لبنانية أمس السبت احتجاجات شعبية لليوم الخامس على التوالي رفضا للأوضاع المعيشية واحتجاجا على تراجع قيمة الليرة.

كما شهدت مدن عدة إقبالا كبيرا على شراء الحاجيات والمواد الغذائية المدعومة مثل الحليب والزيت وغيرهما.

الوضع في #لبنان من سيئ الى أسوأ الى أسوأ وأسوأ من أي سيئ قد مضى…

لأول مرة إشكال على خلفية كيس حليب (بسعره الطبيعي)في أحد أكبر المتاجر،

إشكالات متنقلة على الأدوية واللحوم والمواد الغذائية ووو

لا سامح الله من كان وراء ذلك#الحريرية_الاقتصادية على مدار ثلاثين عاما — Dr. Hasan Fadlallah (@FadlallahHasan) March 4, 2021

انهيار سعر صرف الليرة

وعادت الاحتجاجات إلى شوارع لبنان منذ مطلع الأسبوع الماضي وسط هبوط العملة المحلية إلى أدنى مستوى لتتخطى للمرة الأولى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

بينما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات، والدولار المدعوم 3900 ليرة.

شهدت عدة مناطق في #لبنان احتجاجات تعبيرا عن الغضب بعدما هوت العملة اللبنانية لمستوى متدن جديد عند 10 آلاف ليرة مقابل الدولار. وقام العشرات بإشعال النار في إطارات سيارات لإغلاق شوارع في وسط العاصمة بيروت وعدة مدن أخرى.https://t.co/osSRkve27b pic.twitter.com/0cZijaPPi9 — Ghassan Basile (@gnbasile) March 3, 2021

والدولار المدعوم هو أموال منحها المصرف المركزي للصرافين والتجار بسعر 3900 ليرة مقابل الدولار بهدف استيراد السلع الضرورية في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق الموازية.

وأمر الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء الماضي بفتح تحقيق في أسباب انهيار الليرة داعيا لإحالة النتائج إلى النيابة العامة.

معركة على كيس حليب ! اشتباك على غالون زيت ! ابتزاز السوبر ماركتس للمواطنين : بتشتروا بقيمة ١٥٠ ألف ليرة بتاخذوا مواد مدعومة ! والآتي أعظم!!!!#لبنان #لبنان_ينتفض #لبنان_ينهار — Fadia Bazzi فاديا بَزي (@fadiambazzi) March 4, 2021

وانعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج.

وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا جديدا في أسعار السلع والخدمات كافة من الخبز والمواد الغذائية المستوردة بغالبيتها، مرورا بالبنزين وتعرفة سيارات الأجرة، وصولا الى فاتورة المولد الكهربائي وسط تقنين قاس في التيار علما أن جزءا كبيرا من هذه السلع مدعوم من الدولة.

صرنا عم نقتل بعض كرمال كيس حليب و كرمال اي شي مدعوم ..

اهم شي اخونا يعمل هوي حكومة لان هوي بيّ السنة !

و الثاني يقول بدو ثلث معطل لان هوي بيّ المسيحية !

و الثالث بدّو المحور ينتصر و حاسب لبنان على ايران و الدول مش عم تطلّع فينا و لا شايفتنا بقا ! — Ahmad Zakaria (@ahmadzakaria199) March 4, 2021

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 144% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي وبات أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر.

دياب يهدد

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب قد هدد أمس السبت بالتوقف عن عمله من أجل الضغط نحو تشكيل حكومة جديدة.

وقال دياب “أعتبر أن الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتي للضغط نحو تشكيل الحكومة”.

وأضاف “الظروف الاجتماعية تتفاقم والسياسية تزداد تعقيدا ولا يمكن لحكومة عادية مواجهتها من دون توافق سياسي، فكيف لحكومة تصريف الأعمال؟”.

قتال داخل سبينيس ماركت في لبنان على كيس حليب للاطفال حيث استمر تدهور الاقتصاد اللبناني ووصل سعر الليرة اللبنانية ل ١٠الالاف مقابل الدولار 😞 الله يستر https://t.co/9MhAHqB1EW — yazan rihani (@yazanrihani1) March 4, 2021

ولم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة بسبب خلافات بين القوى السياسية منذ استقالة حكومة دياب في 10 أغسطس/آب الماضي بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت.

وشدد دياب على أنه لا حل إلا بتشكيل حكومة جديدة ولا حل للأزمة الاجتماعية من دون حل الأزمة المالية.

واعتبر دياب أن لبنان “بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية الحماية من الأخطار”.

وقال “اللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة وهي مرشحة للتفاقم حال لم تتشكل حكومة جديدة مدعومة سياسيا”.