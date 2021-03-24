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إيلون ماسك: شراء سيارات شركة تسلا باستخدام البتكوين

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (رويترز)
24/3/2021-|آخر تحديث: 24/3/202105:27 PM (مكة المكرمة)

قال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا اليوم الأربعاء إنه يمكن الآن شراء سيارات الشركة باستخدام عملة بتكوين المشفرة للعملاء داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار دعم ماسك المتواصل للبتكوين.

وقال ماسك إن خيار الدفع بالعملة المشفرة بتكوين سيكون متاحا خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

وكتب على تويتر اليوم الأربعاء “يمكنك الآن شراء سيارة تسلا بعملة بتكوين.. سيتم الاحتفاظ بعملة بتكوين المدفوعة إلى تسلا ولن يتم تحويلها إلى عملات ورقية”.

والشهر الماضي، كشفت شركة تسلا أنها اشترت عملات بتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار وستقبلها قريبا كطريقة دفع مقابل شراء سياراتها مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.

وسجلت بتكوين اليوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 4% لتبلغ 56500 دولار، بعدما بلغت في وقت سابق مستو قياسيا مرتفعا بلغ 61781.83 دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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