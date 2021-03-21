تراجع أرباح أرامكو السعودية 44.4% في 2020.. ما القصة؟

تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم بنسبة 44.4% خلال 2020 إلى 183.8 مليار ريال (49 مليار دولار).

وحسب إفصاح للشركة على موقع البورصة المحلية، اليوم الأحد، كانت أرامكو سجلت أرباحا قيمتها 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) في 2019.

وكانت أرباح أرامكو قد تراجعت بنسبة 21%عام 2019 مقارنة بعام 2018.

وأرجعت أرامكو سبب تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته وأيضا تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيماويات.

وشهد عام 2020 تفشي فيروس كورونا، الذي أثر بدوره على أسعار العديد من أسعار السلع والخدمات ومنها النفط.

أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم (غيتي)

وسجلت أسعار النفط أسوأ أداء فصلي في تاريخها خلال الربع الأول 2020، بسبب تدهور الطلب على الخام بفعل كورونا وتوقف شبه كامل لحركة النقل الجوي، والإنتاج عالميا.

وفقدت أسعار النفط أكثر من خُمس قيمتها في 2020، وسجل خام برنت 64.53 دولارا للبرميل عند الإغلاق يوم الجمعة، مقارنة مع حوالي 51 دولارا في ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت الشركة إنها حافظت على متوسط إنتاجها من المواد الهيدروكربونية عند مستوى 9.2 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر “خضنا واحدة هي أشدّ السنوات صعوبة وتحديا في هذا العصر، لكننا تمكنا من اجتيازها، لما تتمتع به الشركة من مرونة مالية وتشغيلية عالية”.

وأضاف بحسب الإفصاح “بنظرة مستقبلية، تسير إستراتيجيتنا طويلة الأجل على المسار الصحيح نحو تحسين محفظتنا في أعمال النفط والغاز.. وفي ظل التحسن الذي تشهده بيئة السوق، هناك زيادة طلب في آسيا مع وجود مؤشرات تحسن في أماكن أخرى”.

أرامكو السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم (رويترز-أرشيفية)

وتراهن الشركة على تعاف للطلب على النفط تقوده آسيا بعدما أعلنت اليوم عن هبوط حاد لصافي الأرباح وتقليص خطط الإنفاق.

وقال الناصر “مؤشرات التعافي تبعث على السرور.. الصين اقتربت كثيرا أيضا من مستويات ما قبل الجائحة. سيكون هناك تحسن قوي للطلب في آسيا، لاسيما في شرق آسيا”.

وأضاف أن الطلب في أوربا والولايات المتحدة سيتحسن مع التوسع في التطعيم. وتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 99 مليون برميل يوميا بنهاية العام.

وقلصت الشركة توقعات الإنفاق إلى حوالي 35 مليار دولار من نطاق بين 40 و45 مليار دولار سابقا، وفقا لإفصاح للبورصة. وكان الإنفاق الرأسمالي 27 مليار دولار في 2020.

وانخفض سهم أرامكو 0.6% بعد إعلان الشركة نتائجها.