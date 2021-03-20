للمرة الثانية خلال 5 أشهر.. إقالة محافظ البنك المركزي التركي

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا فجر اليوم السبت قضى بإقالة محافظ البنك المركزي التركي ناجي أغبال من منصبه وتعيين شهاب قافجي أوغلو خلفا له.

وكان أغبال وزير المالية السابق يشغل منصب محافظ البنك المركزي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ولم يتم إعطاء أي سبب رسمي للإقالة لكن القرار يأتي غداة رفع البنك المركزي التركي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي بمعدل 200 نقطة أساس بشكل أكبر مما كان متوقعا إلى 19%.

وبهذا يكون أغبال قد رفع سعر الفائدة خلال أقل من 5 أشهر بمعدل 875 نقطة أساس.

وأوضح المركزي التركي أن رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم الذي ارتفع بنسبة 15.6% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي.

وحتى شهر سبتمبر/ أيلول 2020 كان سعر الفائدة في تركيا 10.25%، ولكن في ضوء ما شهدته تركيا من انخفاض سعر العملة المحلية، وتولي أغبال منصبه محافظا جديدا للبنك المركزي، اتجهت السياسة النقدية لرفع سعر الفائدة.

وكان الرفع الأول في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ليصل سعر الفائدة إلى 15% بزيادة 4.75%، وفي 25 ديسمبر/ كانون أول 2020، كانت الزيادة الثانية ليصل السعر إلى 17%. ثم كانت الزيادة الثالثة والأخيرة الخميس الماضي ليقفز سعر الفائدة إلى 19%.

أردوغان يرفض

ويرفض الرئيس أردوغان علنا أسعار الفائدة المرتفعة لأنها تزيد التضخم، وسبق له أن وصفها بأنها “أم وأب كل الشرور”.

ويود أردوغان خفض معدل التضخم السنوي إلى أقل من 10% بحلول نهاية العام المقبل، وإلى 5% بحلول الانتخابات المقبلة المقرّر إجراؤها عام 2023.

ويعد قافجي أوغلو الذي أتى تعيينه مساء الجمعة بعد إغلاق الأسواق المالية، رابع محافظ للبنك المركزي منذ يوليو/ تموز 2019.

وكان قافجي قد كتب في فبراير/شباط مقال رأي في صحيفة “يني شفق” قال فيه “على الرغم من اقتراب أسعار الفائدة من الصفر في العالم، فإن اختيار رفع سعر الفائدة بالنسبة لنا لن يحل المشاكل الاقتصادية”

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة “سيؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع التضخم”.

من هو المحافظ الجديد؟

والمحافظ الجديد للمركزي التركي من مواليد 1967، وتخرج من قسم الإدارة بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة التاسع من أيلول، ودرس إدارة الأعمال في كلية هاستينغز في إنجلترا.

وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة بمعهد القطاع المصرفي والتأمين التابع لجامعة مرمرة بإسطنبول، وتولي العديد من المناصب بعدد من المصارف التركية.

كما فاز بعضوية البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الدورة التشريعية الـ26 (2015-2018).