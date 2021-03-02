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الخطوط القطرية تستعرض عملية إعادة تجهيز الطائرات المتضررة (فيديو)

2/3/2021-|آخر تحديث: 2/3/202109:32 PM (مكة المكرمة)

قالت الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء، إنها أقامت التدريب السنوي الـ12 على مجموعة إعادة تجهيز الطائرات المتضررة.

وأُجري التدريب على طائرة من طراز إيرباص A340-600 باستخدام المجموعة الشاملة لإعادة تجهيز الطائرات المتضررة الخاصة بالناقلة وذلك في مطار الدوحة الدولي بدء من 28 فبراير/شباط الماضي وحتى 4 من مارس/آذار الجاري.

وتعتبر الناقلة الوطنية لدولة قطر الحائزة على جوائز عالمية هي شركة الطيران الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تمتلك وتشغّل هذه المعدات.

كما أن شركة الخطوط القطرية واحدة من 12 شركة طيران عالمية ضمن عضوية منظمة IATP تمتلك وتشغل المجموعة الكاملة لإعادة تجهيز الطائرات التي لديها الإمكانية لرفع طائرة من طراز إيرباص A380 – إحدى أضخم طائرات الركاب.

وتم تصنيع هذه المجموعة من قبل شركة “ريسكتك” الهولندية المتخصصة في توفير معدات الإنقاذ والاسترجاع.

وتمتثل هذه المجموعة لقوانين ومتطلبات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وتستخدم نظاماً معقداً من الوسائد الهوائية والرافعات والحبال لرفع الطائرات المتضررة وضمان سلامتها بعد حادثة طارئة.

أقامت الخطوط الجوية القطرية التدريب السنوي الـ12 على مجموعة إعادة تجهيز الطائرات المتضررة

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “تتبوأ الخطوط الجوية القطرية الطليعة دائماً عندما يتعلّق الأمر بتعزيز معايير السلامة على مستوى قطاع الطيران”.

وأضاف الباكر “بصفتنا شركة الطيران الوحيدة التي تمتلك وتشغّل معدات استعادة الطائرات المتضررة في الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن عضوية منظمة IATP، تبرز أهمية هذه المعدات بأنها عنصر مهم ليس فقط للخطوط الجوية القطرية، بل لقطاع الطيران في المنطقة والعالم”.

وأصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في “تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران” من سكاي تراكس.

وتواصل الناقلة الوطنية لدولة قطر إعادة بناء شبكة وجهاتها التي تضم حالياً أكثر من 130 وجهة. ومع تشغيل رحلات إضافية إلى الوجهات الرئيسية في العالم، تقدم الخطوط الجوية القطرية لمسافريها خيارات سفر متنوعة، لتمكنهم من التخطيط لرحلاتهم أو تغيير حجوزاتهم بكل سهولة ويسر.

المصدر : الجزيرة مباشر

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