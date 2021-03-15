البث الحي
اقتصاد|السودان

السودان.. حمدوك يتسلم أول بطاقة “فيزا” مصرفية منذ 24 عاما (فيديو)

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أثناء تسلمه بطاقة الفيزا المصرفية (تويتر)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أثناء تسلمه بطاقة الفيزا المصرفية (تويتر)
15/3/2021-|آخر تحديث: 15/3/202112:30 PM (مكة المكرمة)

تسلم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أول بطاقة “فيزا” مصرفية صادرة داخل البلاد، لأول مرة منذ عام 1997، إبان فرض عقوبات أمريكية اقتصادية على الخرطوم، إذ ظل السودان محظورا من التعامل في نظام البطاقات المصرفية العالمية مثل فيزا وماستركارد منذ ذلك الحين.

وتأتي طباعة البطاقة بعد عام من حصول 3 مصارف سودانية على تراخيص من “فيزا”، لإصدار البطاقات الائتمانية للسودانيين.

وشملت المصارف الحاصلة على الرخصة، بنك الخرطوم، بنك المال المتحد، وبنك قطر الوطني.

وعانت السوق السودانية بشدة، منذ فرض العقوبات الاقتصادية التي استمرت حتى عام 2017، وقللت بشكل كبير من دخول الاستثمارات الأجنبية، وكانت سببا ضمن عوامل أخرى، في انهيار سعر الجنيه وانتعاش السوق السوداء.

وفي الربع الأخير 2020، أعلنت الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي فرض على البلاد عام 1993.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال السفير السوداني في واشنطن نور الدين ساتي إن بلاده نفذت عملية تحويل نقدي بين السودان والولايات المتحدة، لأول مرة منذ قرابة 24 عاما.

وأبلغ السفير إذاعة صوت أمريكا أنه تسلم حوالة مالية من بنك قطر الوطني بالخرطوم إلى محل إقامته بالولايات المتحدة، متوقعا تنفيذ تحويلات أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة.

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

اعتبرتها خطرا على الأمن القومي.. إدارة بايدن تخيب آمال شركة هواوي

مقر شركة هواوي (رويترز)

تصل لـ 10 آلاف دولار شهريا.. فيسبوك تعلن عن طرق جديدة للحصول على أرباح

أعلنت فيسبوك عن تغييرات لزيادة دخول صناع المحتوى (غيتي)

فرنسا تنضم إلى منتدى غاز شرق المتوسط

أعمال تنقيب عن الغاز من قبل شركات غربية بالقرب من شواطئ قبرص (رويترز ـ أرشيف)

إسرائيل وقبرص تتفقان على تسوية نزاع بشأن حقل غاز

إسرائيل وقبرص توصلتا لتفاهم بشأن احتياطيات الغاز على الحدود البحرية بينهما (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد تعليق عدة دول استخدامه.. خبيرة أدوية تجيب: هل لقاح أسترازينيكا آمن؟ (فيديو)

لا يمكن الجزم بأن لقاح أسترازينيكا يسبب التجلط (ر ويترز)

كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي السابق يوجه رسالة للساسة المصريين.. ماذا قال؟ (فيديو)

رسائل إيجابية بين مصر وتركيا في الأونة الأخيرة

أسرة مبارك تدرس مقاضاة مجلس الاتحاد الأوربي.. ومغردون: من أين لكم هذه المليارات؟ (فيديو)

مبارك ونجلاه خلال محاكمتهم بعد ثورة يناير في مصر

“ما عندي شيء يا عرب”.. أرملة سورية تعول ابنتيها الكفيفتين تبكي وتطلق استغاثة (فيديو)