السودان.. حمدوك يتسلم أول بطاقة “فيزا” مصرفية منذ 24 عاما (فيديو)

تسلم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أول بطاقة “فيزا” مصرفية صادرة داخل البلاد، لأول مرة منذ عام 1997، إبان فرض عقوبات أمريكية اقتصادية على الخرطوم، إذ ظل السودان محظورا من التعامل في نظام البطاقات المصرفية العالمية مثل فيزا وماستركارد منذ ذلك الحين.

وتأتي طباعة البطاقة بعد عام من حصول 3 مصارف سودانية على تراخيص من “فيزا”، لإصدار البطاقات الائتمانية للسودانيين.

تسلم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة بالبلاد عن بنك المال المُتَّحِد، سلمها له اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للبنك السيد يوسف أحمد التني، والذي أكد في تصريح صحفي أن تسليم أول بطاقة فيزا مصرفية للدكتور حمدوك… pic.twitter.com/WSD65zkjBk — مكتب رئيس الوزراء – السودان (@SudanPMO) March 14, 2021

وشملت المصارف الحاصلة على الرخصة، بنك الخرطوم، بنك المال المتحد، وبنك قطر الوطني.

وعانت السوق السودانية بشدة، منذ فرض العقوبات الاقتصادية التي استمرت حتى عام 2017، وقللت بشكل كبير من دخول الاستثمارات الأجنبية، وكانت سببا ضمن عوامل أخرى، في انهيار سعر الجنيه وانتعاش السوق السوداء.

وفي الربع الأخير 2020، أعلنت الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي فرض على البلاد عام 1993.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال السفير السوداني في واشنطن نور الدين ساتي إن بلاده نفذت عملية تحويل نقدي بين السودان والولايات المتحدة، لأول مرة منذ قرابة 24 عاما.

وأبلغ السفير إذاعة صوت أمريكا أنه تسلم حوالة مالية من بنك قطر الوطني بالخرطوم إلى محل إقامته بالولايات المتحدة، متوقعا تنفيذ تحويلات أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة.