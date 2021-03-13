اعتبرتها خطرا على الأمن القومي.. إدارة بايدن تخيب آمال شركة هواوي

صنفت هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية 5 شركات صينية لأجهزة الاتصالات بينها هواوي على أنها تشكل خطرا غير مقبول على الأمن القومي.

والشركات الخمس هي “هواوي” و”زِد تي إي” و”هَيْتيرا كوميونيكيشنز” و”هانغتشو هيكفيغن ديجيتال تكنولوجي” و”داهوا تكنولوجي”.

وقالت جيسيكا روزنوورسيل التي ترأس الهيئة مؤقتا منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه إن “الأمريكيين يعتمدون أكثر من أي وقت مضى على شبكاتنا من أجل العمل أو المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية، ويجب أن تكون لدينا ثقة في وجود اتصالات آمنة ومضمونة”.

وأضافت أنه في الوقت الذي يجري فيه بناء شبكات جديدة في كل أنحاء البلاد، فإن “هذه اللائحة توفر إرشادات ذات مغزى” من شأنها أن تضمن عدم تكرار “أخطاء الماضي وعدم استخدام معدات أو خدمات من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة أو لأمن الأمريكيين وسلامتهم”.

ويتماشى القرار مع القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، ويخيب آمال مؤسس شركة هواوي ورئيسها رن تشانغفي الذي كان دعا في فبراير/ شباط الماضي إدارة بايدن إلى اعتماد “سياسة انفتاح”.

وكان تشانغفي قد شدد أيضا على أن مجموعته قادرة على الاستمرار رغم العقوبات الأمريكية.

وأصبحت هواوي شركة عملاقة تمتد في العالم أجمع، فلها وجود في 170 بلدا حول العالم وتوظف 194 ألف شخص.

وتجد الشركة الصينية العملاقة للاتصالات نفسها منذ بضع سنوات في وسط صراع محتدم في ظل حرب تجارية وتكنولوجية بين القوتين الأوليين في العالم.

واستهدفت إدارة ترمب بصورة خاصة هواوي واتهمتها بالتجسس بدون تقديم أدلة تدعم ذلك.

شطب شياومي من القائمة السوداء

في السياق ذاته حكم قاض في واشنطن بشطب شركة شياومي الصينية للهواتف الذكية مؤقتا من قائمة سوداء أدرجتها إدارة ترمب عليها، بانتظار أن يبت القضاء في جوهر القضية.

ورأى القاضي في القرار أن وزيري الدفاع والخزانة الأمريكيين اللذين أدرجا شياومي على القائمة السوداء “لم يثبتا أن مصالح الأمن القومي التي تنطوي عليها القضية داهمة”.

وستسحب الشركة من القائمة بصورة مؤقتة ويعلق الحظر المفروض على المستثمرين الأمريكيين على شراء أسهم فيها، كما سيحظر تصنيفها على أنها “شركة عسكرية شيوعية صينية”.

وكانت شياومي نددت في التماس قدمته في يناير/ كانون الثاني بقرار “غير صحيح حرم الشركة من الإجراءات القانونية وفق الأصول”.

وقبل 6 أيام فقط من انتهاء ولاية ترمب، أصدرت الإدارة الأمريكية سلسلة من الإعلانات استهدفت عددا من الشركات الصينية بينها أيضا منصة “تيك توك”، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري “سنووك”.

وشياومي التي تخطت شركة آبل العام الماضي لتصبح ثالث شركة هواتف ذكية في العالم، هي بين 9 شركات صينية مدرجة على هذه القائمة، واتهمتها الإدارة الأمريكية السابقة بالارتباط بالجيش الصيني.

وجاء ذلك القرار بعد 4 سنوات من التوتر الدبلوماسي والتجاري المتصاعد بين بيجين وواشنطن في عهد ترمب.