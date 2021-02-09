البث الحي
اقتصاد|السودان

سودانيون يشتكون من غلاء الأسعار ويحذرون من المجاعة (فيديو)

9/2/2021

اشتكى سودانيون من ارتفاع أسعار السلع بطريقة أصبحوا لا يستطيعون معها شراء مستلزمات حياتهم الأساسية.

وخلال جولة للجزيرة مباشر في سوق (اللاماب) بالعاصمة السودانية الخرطوم لرصد حركة البيع والشراء، قال الأستاذ الجامعي عز الدين عبد الرحيم، إن الأسعار أصبحت تفوق قدرة المواطن على مجاراتها، مؤكدا أن أي شخص لا يستطيع أن يتماشى مع تلك الأسعار إلا إذا كان دخله “غير حلال” على حد قوله.

وأكد عبد الرحيم أن أسعار السلع تضاعفت بصورة خيالية لما يقرب من 20 مرة، وبعضها تضاعف سعره 400 مرة، مؤكدا أن الزيادة تحدث بصورة يومية، وأحيانا كل ساعة، فضلا عن استمرار طوابير المواطنين الراغبين في الحصول على الخبز والوقود بسبب شحهما، محذرا من أن الوضع إذا استمر بهذه الوتيرة، فإن المجاعة قادمة.

واشتكى عبد الرحيم من صعوبة الحصول على أنبوبة غاز، إذ يمكن أن يبحث لمدة شهر عنها دون جدوى، وإذا تمكن من العثور على واحدة فإنه يشتريها بسعر السوق السوداء الذي أصبح هو الأساس.

واشتكت هند بشير، من أصحاب المشروعات الصغيرة، من تغير أسعار السلع التي تجلبها من التجار، بعدما أصبحت الأسعار تتغير بين يوم وليلة “بطريقة خرافية” وهو ما وضع أصحاب المشروعات الصغيرة بين خيارين: إما إغلاق المشروع أو الاستمرار مع تحمل الخسارة.

وقالت مواطنة إن السودانيين يعيشون وضعا متدهورا ومزريا للغاية، بعدما تضاءلت الفروق بين الأغنياء والفقراء وأصبح الجميع يعاني جراء زيادة الأسعار التي يمكن أن تصل إلى 4 مرات يوميا، وهو ما يجعل التجار يحجمون عن البيع في بعض الأحيان.

وحملت المواطنة حكومة عبد الله حمدوك المسؤولية عن تدهور الأوضاع، مشددة على أن السودانيين ثاروا على النظام السابق بسبب الجوع، لكنهم أصبحوا يشعرون بالجوع أكثر، على حد قولها. وطالبت الحكومة بالرقابة على الأسواق وبحث أسباب التدهور السريع في العملة والتوصل إلى حلول لغلاء أسعار السلع والمواصلات والوقود والخبز مع بقاء الدخل محدودا كما هو، مختتمة حديثها بالقول “تعبنا. لا نعرف إلى متى يستمر هذا الوضع؟”.

من جانبه، أرجع رئيس لجنة الخدمات بالمنطقة جمال الدين ميرغني السبب في غلاء الأسعار إلى انعدام الرقابة على السلع، مطالبا الدولة بمراقبة الأسعار والسيطرة على السلع الرئيسية ومراجعة سياساتها وتحديد أولوياتها خلال المرحلة المقبلة حتى لا ترتفع الأسعار بهذه الصورة غير القانونية.

ووصف التاجر عبد العظيم نور زيادة الأسعار بأنها “مبالغ فيها وغير متوقعة” مشيرا إلى أن المستهلكين يعانون بشدة أثناء الشراء منه وبعضهم أصبح لا يستطيع توفير الطعام لأسرته.

واستنكر نور اختلال أولويات الحكومة وتركيز اهتمامها على الأحزاب السياسية والحركات المسلحة، وغياب الاهتمام بالمواطن الذي راح ضحية الخلافات السياسية.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)

وأعلن حمدوك، في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، حكومة جديدة من 26 وزيرا لتدير شؤون البلاد.

وأكد حمدوك أن “التشكيل الوزاري الجديد قام على توافق سياسي ومشاورات امتدت لشهور للمحافظة على البلاد من الانهيار”.

وتابع “توافقنا على برنامج (حكومي) سيوقع عليه خلال هذا الأسبوع، وهو يخاطب قضايا أساسية”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، اندلعت احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وأجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان من العام التالي، على عزل عمر البشير من الرئاسة.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: ديوان السودان

السودان: جدل بسبب ملتقى داعم للتطبيع مع إسرائيل

دافع البرلماني السابق، أبو القاسم برطم، عن تنظيمه ملتقى في السودان ضم أحد الحاخامات الإسرائيليين، بالإضافة إلى ممثلين للديانات المسيحية والبوذية واليهودية، بحجة أن السودان به مختلف التوجهات الدينية.

من برنامج: ديوان السودان

السودان: القبض على صلاح مناع عضو لجنة تفكيك نظام 30 يونيو

ألقت الشرطة السودانية القبض على عضو لجنة تفكيك نظام 30 يونيو صلاح مناع، وقالت اللجنة إن النائب العام السوداني فتح بلاغا بحق مناع بسبب تغريدة على تويتر أشارت لعدم حيادية النائب العام في تنفيذ القوانين.

المزيد من اقتصاد

المحتال صامت.. بسبب كلمة المرور الشرطة تجاهد لتحصيل مبلغ 60 مليون دولار

عملة بتكوين واصلت ارتفاعها العام الماضي لمستويات قياسية (رويترز)

حريق هائل بمجمع تجاري في وسط العاصمة السودانية (فيديو)

حريق بمجمع تجاري وسط الخرطوم(مواقع التواصل)

مصر تقلل من مخاطر خطوط الملاحة الإسرائيلية

الخط الجديد سيستحوذ على 51% من كميات النفط التي تعبر قناة السويس حاليا (غيتي)

فايننشال تايمز: الرياض تنافس دبي بجذب شركات متعددة الجنسيات

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)
الأكثر قراءة

“كائن فضائي زارنا”.. عالم فيزياء فلكية في “هارفارد” يفجر جدلا واسعا

عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي آفي لوب يتحدث عن حضارات كونية في أعماق السماء (غيتي)

إعلامي مصري يرد على السيسي بعد اتهامه قنوات الخارج باجتزاء الحقيقة.. ماذا قال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (مواقع التواصل)

بعدما قاد غلطة سراي للصدارة.. هدية ثمينة للمصري مصطفى محمد

اعتلى غلطة سراي بفضل هدف مصطفى محمد صدارة الدوري برصيد 48 نقطة (الأناضول)

شاهد: ماذا فعل مراسل تلفزيوني على الهواء عندما لمح جثة تطفو فوق الماء؟

المراسل الأسترالي لوك برادنام (9NEWS)