كم تبلغ أسعار النفط نهاية العام؟

توقع بنك مورغان ستانلي أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الحالي بفضل “مؤشرات على تحسن كبير للسوق” من بينها احتمالات طلب أفضل.

وقال البنك في مذكرة أمس الإثنين “الأوضاع باتت مواتية لسوق النفط بوتيرة أسرع من المتوقع”.

وذكر مورغان ستانلي أن “حالات الإصابات الجديدة بكورونا تنخفض سريعا في أنحاء العالم، وإحصاءات التنقل بلغت أدنى مستوياتها وبدأت في التحسن، وفي الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعمل مصافي التكرير بالفعل بقوة مثلما كانت قبل كورونا”.

وقال البنك إن السحب السريع من المخزونات، وارتفاع فوارق الأسعار الحاضرة في سوق بحر الشمال من بين عوامل أخرى يشيران إلى تحسن السوق.

وزاد مورغان ستانلي توقعه لأسعار برنت في النصف الثاني من العام من 60 دولارا للبرميل إلى نطاق 65-70 دولارا للبرميل، مع ذروة عند 70 دولارا في الربع الثالث.

كما رفع البنك توقعاته لأسعار برنت في الربع الثاني إلى 65 دولارا للبرميل من 55 دولارا، وزاد توقعه للربع الرابع إلى 65 دولارا من 60.

وقال البنك إن الطلب سيتحسن على الأرجح بنحو 4 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام، وإن المخزونات ستعود إلى طبيعتها وفائض الطاقة سيشهد انخفاضا كبيرا.

المقر الرئيسي لبنك مورغان ستانلي في لندن (رويترز)

ويبلغ متوسط استهلاك النفط حاليا قرابة 95.8 مليون برميل يوميا، مقارنة مع متوسط 100 مليون برميل يوميا في الشهور الأربعة التي سبقت التفشي العالمي لجائحة كورونا.

خفض تاريخي للإنتاج

ويرى البنك أن موجة الطقس البارد في ولاية تكساس التي تنتج قرابة ثلث النفط الأمريكي، ستقود إلى عجز حول العالم في الإمدادات، خاصة مع استمرار العمل باتفاقية خفض الإنتاج لتحالف أوبك بلس.

واتفقت دول التحالف في أبريل/ نيسان 2020 على خفض تاريخي للإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من مطلع مايو/أيار 2020، وتم تقليص التخفيضات إلى 7.7 ملايين برميل اعتبارا من مطلع أغسطس/آب حتى نهاية العام.

وقد تم تخفيف خفض الإنتاج الشهر الماضي مجددا إلى 7.2 ملايين برميل يوميا، يستمر حتى أبريل/ نيسان 2022.

ويعقد تحالف أوبك بلس اجتماعه القادم في 4 مارس/ آذار المقبل، لبحث خفض الإنتاج الفعلي خلال الشهر الجاري، واتخاذ قرار بشأن حجم خفض الإنتاج الحالي.

قفزة في الأسعار

كانت أسعار النفط قد قفزت حوالي 4% أمس الإثنين، بدعم من العودة البطيئة المتوقعة لإنتاج الخام الأمريكي بعد الموجة الشديدة البرودة التي ضربت ولاية تكساس الأسبوع الماضي وتسببت في توقف الإنتاج.

وأغلق منتجون أمريكيون ما بين مليونين إلى أربعة ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب الموجة الباردة في تكساس وولايات أخرى منتجة للنفط والتي ربما ألحقت أضرارا بالمنشآت بما قد يبقى الإنتاج متوقفا لفترة أطول من المتوقع.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.33 دولار، أو ما يعادل 3.7%، لتسجل عند التسوية 65.24 دولار للبرميل بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 2.25 دولار، أو 3.8%، إلى 61.49 دولار للبرميل.