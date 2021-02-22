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قطر للبترول تورد الغازل المسال إلى بنغلاديش في اتفاقية كبرى

سعد الكعبي، وزير دولة قطر لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول (قطر للبترول)
سعد الكعبي، وزير دولة قطر لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول (قطر للبترول)
22/2/2021-|آخر تحديث: 22/2/202112:18 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شركة قطر للبترول، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع شركة “فيتول” العالمية تورد بموجبها 1.25 مليون طن سنويًا، من الغاز الطبيعي المسال لعملاء الشركة العالمية في بنغلاديش.

وذكرت الشركة في بيان أن عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال تبدأ العام الجاري، ما يمثل تأكيدًا على التزام دولة قطر المستمر بتلبية احتياجات عملائها المتزايدة إلى إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال.

وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول “سعيدون بالتوقيع على هذه الاتفاقية مع شركة فيتول، ونتطلع إلى بدء عمليات الإمداد للمساهمة في تلبية احتياجات جمهورية بنغلاديش من الطاقة”.

وأضاف الوزير القطري “تسلط هذه الاتفاقية الضوء على قدرتنا الكبيرة على تلبية احتياجات شركائنا وعملائنا. نحن فخورون جدًا بالاستمرار في كوننا المورد المفضل لعملائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، وقعت قطر للبترول عقدًا لتوسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، لرفع إنتاجها من الغاز المسال 40% سنويًا بحلول 2026.

وستعمل التوسعة على رفع إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويًا من 77 مليون طن سنويًا. وتمثل التوسعة أكبر مشروع في قطاع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق.

وتهدف قطر للبترول زيادة إنتاجها من الغاز المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول 2027.

وقال الكعبي إن مشروع توسعة حقل الشمال سيشمل أيضًا نظامًا لاحتجاز وعزل ثاني أكسيد الكربون، وهو استثمار بقيمة 200 مليون دولار وهو “أكبر مشروع عزل مرتبط بالغاز الطبيعي المسال على الكوكب”.

وأضاف “فور الانتهاء من خطة توسعة حقل الشمال بالكامل، سيكون ما نضخه من ثاني أكسيد الكربون في رأس لفان حوالي سبعة إلى تسعة أطنان سنويًا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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