أردوغان يتحدث عن سداد ديون بلاده لصندوق النقد الدولي ويكشف حجم الاحتياطي النقدي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تدين لصندوق النقد الدولي “ولو بفلس واحد”.

وقال أردوغان خلال مشاركته في المؤتمر الاعتيادي السابع لحزب العدالة والتنمية، بولاية إزمير “عندما تولينا السلطة كانت تركيا مدينة لصندوق النقد الدولي بنحو مليار دولار أمريكي، وقد تمكنا من سداد هذا المبلغ، وعلى المعارضة أن تدرك هذه الحقائق”.

وأوضح أردوغان أن تركيا تمكنت من تخطي مرحلة تفشي فيروس كورونا بأقل الخسائر، من خلال التدابير الفعالة والسريعة. كما أشار إلى مواصلة حكومة بلاده اتخاذ التدابير اللازمة في الأماكن التي توقف فيها الإنتاج وتنقصها الخدمات، جراء جائحة كورونا.

وفي معرض رده على اتهامات المعارضة حول تراجع احتياطي البنك المركزي التركي من العملة الأجنبية، قال أردوغان إن الاحتياطي الحالي للمركزي التركي يفوق 95 مليار دولار.

وأوضح الرئيس التركي أن كافة تعاملات الصرف الأجنبي في بلاده تحصل ضمن إطار القوانين وقواعد السوق.

وكانت الليرة التركية سجلت تحسنا ملحوظا للمرة الأولى منذ عدة أشهر خلال الأسابيع الماضية، خاصة عقب تصريحات لأردوغان، حول بدء الاقتصاد مرحلة جديدة، وتصريحات وزير الخزانة والمالية لطفي ألوان، ورئيس البنك المركزي ناجي إقبال، بشأن السياسات النقدية واستقرار الأسعار.

وكان الدولار سجل رقما قياسيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما بلغ أكثر من 8 ليرات ونصف قبل أن يبدأ بالتراجع، ليهبط تحت حاجز 7 ليرات قبل أن يعود للارتفاع إلى ما فوق 7 ليرات بقليل.