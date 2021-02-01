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مؤشر الفساد 2020.. مصر تتراجع للمركز 117 ودولتان في أفريقيا تتصدران “الأكثر فسادا”

جاءت مصر في الترتيب الـ11 عربيا (ر ويترز)
جاءت مصر في الترتيب الـ11 عربيا (ر ويترز)
1/2/2021-|آخر تحديث: 1/2/202103:10 PM (مكة المكرمة)

تراجعت مصر للمركز 117 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2020، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بعد أن كانت في المركز 106 عام 2019، والمركز 105 عام 2018.

ويستخدم المؤشر، الذي يصنف 180 دولة وإقليما حسب المستويات المدرَكة لفساد القطاع العام فيها، مقياسا من صفر إلى 100، حيث يكون الصفر الأكثر فسادا و100 الأكثر نزاهة، وقد حصلت مصر على 33 درجة، مقابل 35 درجة في 2019.

وقد رسم مؤشر مدركات الفساد لهذا العام صورة قاتمة عن حالة الفساد في جميع أنحاء العالم.

وحسب التقرير فإن معظم البلدان لم تحرز سوى تقدم ضئيل أو معدوم في معالجة الفساد خلال ما يقارب من عقد من الزمان، كما أن أكثر من ثلثي البلدان سجلت أقل من 50 درجة على المؤشر، بمتوسط 43 درجة فقط.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، لا تزال معظم البلدان تفشل في معالجة الفساد بشكل فعّال.

الأكثر فسادا

وجاءت الدنمارك ونيوزيلندا في أعلى مؤشر مدركات الفساد بوصفهما أقل الدول فسادا في العالم، برصيد 88 درجة، تلتهما فنلندا، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، التي حصلت كل منها على 85 درجة.

وجاء في أسفل المؤشر جنوب السودان والصومال، برصيد 12 درجة لكل منهما، بوصفهما أكثر الدول فسادا في العالم، تلتهما سوريا 14 درجة، واليمن 15درجة، وفنزويلا 15 درجة.

وبحسب التقرير فمنذ العام 2012، تحسنت درجات 26 دولة على مؤشر مدركات الفساد، بما في ذلك اليونان، وميانمار، والإكوادور.

وفي الفترة نفسها، انخفضت درجات 22 دولة على المؤشر، بما في ذلك لبنان، ومالاوي، والبوسنة والهرسك.

وعربيًا، جاءت مصر في الترتيب الـ 11 بعد كل من الإمارات التي جاءت في الترتيب 21 عالميا، وقطر 30، وسلطنة عمان 49، والسعودية 52، والأردن 60، وتونس 69، والبحرين 78، والكويت 78، والمغرب 86، والجزائر 104.

وجاء بعد مصر في الترتيب عربيا، موريتانيا التي جاءت في الترتيب 134 عالميا، وجيبوتي 142، ولبنان 149، والعراق 160، وليبيا 173، والسودان 174، واليمن 176، وسوريا 178، والصومال 179.

الفساد والإنفاق على الصحة

وأظهر التقرير أن الفساد لا يقوض الاستجابة الصحية العالمية لـكورونا فحسب، بل يساهم في استمرار أزمة الديمقراطية، حيث يقوض الفساد الاستجابة العادلة لـجائحة كورونا والأزمات الأخرى، ما يبرز أهمية الشفافية وتدابير مكافحة الفساد في حالات الطوارئ.

وأشار التقرير إلى استشراء الفساد في سائر مراحل الاستجابة لجائحة كورونا، من دفع الرشى مقابل اختبارات كوفيد-19، وعلاجه وغيرها من الخدمات الصحية، إلى مشتريات الإمدادات الطبية.

وكشف التقرير أن البلدان التي تحقق أداء جيدًا على المؤشر تستثمر أكثر في الرعاية الصحية، وهي أكثر قدرة على توفير تغطية شاملة وأقل عرضة لانتهاك القواعد الديمقراطية أو سيادة القانون عند الاستجابة للأزمات.

وحسب التقرير فإن منطقة أوربا الغربية والاتحاد الأوربي سجلت أعلى الدرجات بمتوسط 66 درجة، بينما سجلت أدنى الدرجات مناطق أفريقيا جنوب الصحراء 32 درجة، وأوربا الشرقية وآسيا الوسطى 36 درجة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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