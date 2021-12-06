بعد إيفرغراند.. مجموعة تطوير عقاري صينية تتخلّف عن سداد ديون بقيمة 179 مليون دولار

أعلنت شركة “صنشاين 100” الصينية للتطوير العقاري، اليوم الإثنين، أنها تخلّفت عن سداد سندات رئيسية مُستحقّة، مشيرة إلى وجود مشكلات في السيولة إثر حملة السلطات ضدّ القطاع المُثقل بالديون.

وتراجع قطاع العقارات الصيني -وهو محرّك رئيسي للنمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم- خلال الأشهر الأخيرة، بعدما شدّدت بيجين قوانين تملّك العقارات، وشنّت هجومًا تنظيميًّا على المضاربات.

وتسبّبت الخطوات بصعوبات بالنسبة لعدد من كُبرَيات شركات التطوير العقاري، لا سيّما “إيفرغراند” ثانية كبرى مجموعات التطوير العقاري في البلاد المُثقلة بديون بمليارات الدولارات.

وأعلنت شركة “صنشاين 100 تشاينا هولدنغز” Sunshine 100 China Holdings، المُدرَجة في بورصة هونغ كونغ، اليوم الإثنين، أنها تخلّفت عن مهلة الأحد لدفع مبالغ أصلية وفوائد بقيمة 179 مليون دولار، مقابل سند بنسبة 10.5%.

وجاء التخلّف عن السداد نتيجة “مشكلات في السيولة ناجمة عن التداعيات المعاكسة لعدد من العوامل، بما فيها بيئة الاقتصاد الكلي وقطاع العقارات”، وفق ما ذكرت الشركة في مذكّرة للبورصة.

وواجهت “صنشاين 100” صعوبات متكرّرة في سداد ديونها هذا العام، وتخلّفت عن سداد سندات في أغسطس/ آب الماضي.

وتفيد بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ، بأن ديون الشركة تبلغ قيمتها 385 مليون دولار.

كان تقرير صحفي نُشِر في أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي قد أفاد بأن عملاق العقارات الصيني شركة “إيفرغراند” (Evergrande) تخلّفت عن دفع أقساط الفائدة لحمَلة السندات في الخارج.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” (The Wall Street Journal) الأمريكية في تقريرها أن المستثمرين يواجهون مصائر مجهولة، من بينها معرفة ما قد يكون عليه ردّ فعل الحكومة الصينية على الأزمة.

واستدعى مسؤولون، يوم الجمعة الماضي، مؤسّس إيفرغراند (شو جيايين) بعدما نشرت الشركة بيانًا حذّرت فيه من أن أموالها “قد لا تكفي لمواصلة الإيفاء بالتزاماتها المالية”.

وأفادت حكومة مقاطعة غواندونغ، في وقت لاحق، بأنها سترسل فريق عمل إلى إيفرغراند “للإشراف على تشجيع إدارة مخاطر الشركات”.

وتراجعت أسهم المجموعة العقارية العملاقة بأكثر من 12% مع بدء التداول صباح اليوم.

وأعلنت مجموعة “كايسا” المُنافِسة، الأسبوع الماضي، فشلها في محاولة لتبادل الديون، كانت ستساعدها على اكتساب الوقت لتسديد بعض سنداتها.