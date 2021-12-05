مصر.. رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 7.7% لتصل إلى 70 جنيها

رفعت الحكومة المصرية أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 7.7%، لتصل إلى 70 جنيهًا للاستهلاك المنزلي و140 جنيهًا للتجاري.

وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية بواقع 5 جنيهات، لترتفع من 65 إلى 70 جنيهًا (4.5 دولارات) بعد الزيادة، كما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية بواقع 10 جنيهات لترتفع من 130 إلى 140 جنيهًا (9 دولارات) بعد الزيادة.

وبحسب صحف محلّية، فإن الزيادة الجديدة التي بدأ العمل بها رسميًّا أمس السبت، جاءت مدفوعة إلى حد كبير بالارتفاع في أسعار خام برنت خلال الأشهر القليلة الماضية، نقلًا عن مصادر في الهيئة المصرية العامة للبترول.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا قد قال في تصريحات له منذ أيام، إن أسعار البوتاجاز كباقي المنتجات البترولية شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية.

وتستورد مصر نحو 50% من إمدادات البوتاجاز، ما يجعل تلك الواردات أكثر عُرضة لتقلبّات الأسعار العالمية.

وقال رئيس شعبة المنتجات البترولية باتحاد الغرف التجارية حسام عرفات في اتصال هاتفي مع قناة تلفزيونية محلية، إنه من غير المُرجّح أن تمثل هذه الزيادة عبئًا إضافيًّا على الأسر المصرية، لكنه حذّر من قيام المطاعم والمقاهي بتمريرها إلى المستهلكين.

الزيادة الجديدة هي الأحدث في سلسلة من الزيادات بأسعار الغاز خلال هذا العام، حيث قرّرت الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 28% الشهر الماضي، كما رفعت أسعار الوقود 3 مرّات هذا العام.

وتقوم الحكومة بمراجعة أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر وفق آلية التسعير التلقائي، ومن المقرر عقد الاجتماع التالي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري.