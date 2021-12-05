مبيعات “السيارات الخضراء” تواصل ارتفاعها في تركيا

واصلت مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية المعروفة بـالسيارات الخضراء ارتفاعها في السوق التركية خلال الـ 11 شهرًا الماضية.

وأظهرت بيانات حديثة لدى جمعية موزعي السيارات، ارتفاع مبيعات السيارات الهجينة 121.8%، وبلغت 45 ألفًا و190 سيارة، بينما بلغت مبيعات السيارات الكهربائية 2415 سيارة، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 325.2%.

كما ارتفع إجمالي مبيعات سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في عموم تركيا بنسبة 1% منذ مطلع العام الجاري، وبلغت مبيعات السوق خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري 675 ألفًا و107 سيارات.

ورغم انخفاض حصة السيارات الخضراء في سوق السيارات بتركيا، إلا أنه يتوقع وصولها إلى مستويات عالية في المستقبل بالتوازي مع التطورات العالمية.

وكانت مبيعات السيارات الكهربائية بلغت 844 والهجينة 22 ألفًا و272 سيارة نهاية العام 2020.

السيارة التركية المحلية

كان وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك قد قال في سبتمبر/ أيلول الماضي إن مشروع إنتاج السيارة المحلية “توغ” (TOGG) يسير وفق المخطط، وإنه من المقرر بدء الإنتاج التجاري أواخر سنة 2022.

وأضاف ورانك أن تركيا أعلنت سابقا اعتزامها طرح سيارتها المحلية في الأسواق، بحلول أواخر عام 2022. وأوضح أن مشروع إنتاج السيارة المحلية متواصل كما هو مخطط له، وأن الإنتاج التجاري لـ “توغ” سيبدأ أواخر العام المقبل، ووصف المشروع بأنه نجاح كبير لتركيا التي قال إنها ستأخذ مكانها ضمن أبرز منتجي السيارات حول العالم.

وأشار إلى أن بلاده أطلقت مشروع السيارة الكهربائية المحلية في وقت مناسب جدا، تزامنا مع انتقال العلامات العالمية إلى إنتاج هذا النوع، وازدياد الاستثمارات بأوربا في قطاع بطاريات السيارات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017 انطلق مشروع السيارة المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون لتشكيل مجموعة مشتركة لمبادرة إنتاج السيارة المحلية، بمشاركة مجموعة (الأناضول)، و(بي إم سي) (BMC)، و”كوك” القابضة، ومجموعة “توركسيل” (Turkcell)، و”زورلو” (Zorlu) القابضة، واتحاد الغرف والبورصات التركية.

TOGG Yönetim Kurulu toplantımız öncesinde ekibimizle birlikte fonksiyonel prototip üretimi Türkiye’de tamamlanan araçlarımızı akredite test merkezlerine alkışlarla uğurladık. @TOGG2022 #YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/yRDuFiNHHO — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) November 2, 2021

وفي يوليو/ تموز الماضي كشفت مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة المحلية التركية (TOGG)، عن الصور الأولى للهيكل الخارجي للسيارة المحلية.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها على تويتر “تم تجميع أول هيكل خارجي للسيارة في جبزه (بولاية قوجة إيلي غربي تركيا) بأجزاء منتجة محليا بالكامل”.

وفي نوفبر/ تشرين ثاني الماضي أعلنت الشركة عن إجراء الاختبارات الميدانية للنموذج الأولي من السيارة التركية محلية الصنع.