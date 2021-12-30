الليرة التركية تواصل هبوطها بعد مكاسب كبيرة حققتها الأسبوع الماضي

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 6% لتواصل هبوطها، اليوم الخميس، لليوم الرابع بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية نور الدين النبطي إن أرصدة الأتراك الدولارية آخذة في الانخفاض، وأظهرت بيانات رسمية أن الأرصدة المحلية من العملات الصعبة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 238.97 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي وهو حائط الصد الفعال ضد الأزمة المالية، إلى أدنى مستوياته منذ عقدين تقريبا.

وخسرت الليرة ما يصل إلى 20% في 4 جلسات تداول، لترتد بذلك عن ارتفاع تجاوز 50% في الأيام الخمسة السابقة.

وجاء ذلك إثر الكشف عن خطة حكومية جديدة لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الصعبة.

وهبطت العملة التركية، اليوم الخميس، إلى 13.4 مقابل الدولار قبل أن تتعافى إلى 13.00 بحلول الساعة 4 والنصف عصرا بتوقيت جرينتش، قبل أن تعود إلى 13.5.

وكان البنك المركزي قد أكد، أمس الأربعاء، أنه سيعطي أولوية للتدابير التي تهدف إلى تشجيع المودعين على الادخار بالليرة خلال عام 2022.

وتتيح الأداة المالية التركية الجديدة للمودعين تحقيق مستوى الأرباح المحتملة نفسه للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.

وكانت الليرة تراجعت لمستويات قياسية في وقت سابق بضغط من تخفيضات البنك المركزي المتتالية لأسعار الفائدة.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شهدت الليرة التركية انتعاشا كبيرا بأكثر من 33% بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، لتصل إلى 12.2756 مقابل الدولار.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي -عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة- إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق مستوى الأرباح المحتملة ذاته للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وأضاف “سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف”.

وتابع “من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.

وقبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، وتراجع بعد الخطاب إلى 12.2756.