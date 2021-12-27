مصر توقع اتفاقية بقيمة 3.5 مليار دولار مع “أباتشي” الأمريكية

وقعت مصر اتفاقية مع شركة (أباتشي) الأمريكية تلتزم بموجبها بإنفاق 3.5 مليار دولار على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية -في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك اليوم الإثنين- أن الاتفاقية تُلزم شركة أباتشي بإنفاق المبلغ المذكور كحد أدنى على تلك الأعمال.

وأضاف البيان أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين، من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة أباتشي، بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار.

وتفتح الاتفاقية المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي، في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الامتياز بالصحراء الغربية.

وكثفت مصر خلال العام الجاري طرح رخص للتنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية بمناطق الامتياز في البلاد، لتعزيز إنتاج النفط.

يُذكر أن واردات مصر من المنتجات البترولية بلغت قيمتها 8 مليارات و600 مليون دولار في العام المالي الماضي (2020-2021) وفق بيانات البنك المركزي المصري.