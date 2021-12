النفط يرتفع أكثر من 3% رغم مخاوف أوميكرون وأسعار قياسية للغاز في أوربا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3% عند التسوية أمس الثلاثاء، متعافية من انخفاض حاد شهدته في الجلسة السابقة مع تحسن الإقبال على المخاطرة، وإن كان القلق لا يزال يساور المستثمرين بشأن تفشي سلالة أوميكرون.

وقال تاماس فارجا المحلل في مجال النفط بشركة (بي في إم أويل أسوشيتس) للسمسرة في لندن “إنها سوق عملية تريد أن تصعد لكنها تعرف أن عمليات الإغاثة مثل تلك التي حدثت هذا الصباح لن تستمر”.

وأضاف “من المرجح أن يكون التحسن محدودًا وفرض مزيد من القيود سيقابله عمليات بيع جديدة”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.46 دولار أو 3.4% عند التسوية إلى 73.98 دولارًا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.51 دولار أو 3.7% عند التسوية إلى 71.12 دولارًا للبرميل.

وتدرس العديد من البلدان في أنحاء أوربا فرض قيود جديدة على الحركة بعد اجتياح السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا العالم قبل أيام من عيد الميلاد، ما أدى إلى فوضى في خطط السفر وإثارة القلق في الأسواق المالية.

وتتضاعف أعداد المصابين بأوميكرون على نحو سريع في أنحاء أوربا والولايات المتحدة وآسيا. وفي اليابان تسبب تفشي أوميكرون في قاعدة عسكرية في إصابة نحو 180 شخصًا على الأقل.

