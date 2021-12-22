النفط يرتفع أكثر من 3% رغم مخاوف أوميكرون وأسعار قياسية للغاز في أوربا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3% عند التسوية أمس الثلاثاء، متعافية من انخفاض حاد شهدته في الجلسة السابقة مع تحسن الإقبال على المخاطرة، وإن كان القلق لا يزال يساور المستثمرين بشأن تفشي سلالة أوميكرون.

وقال تاماس فارجا المحلل في مجال النفط بشركة (بي في إم أويل أسوشيتس) للسمسرة في لندن “إنها سوق عملية تريد أن تصعد لكنها تعرف أن عمليات الإغاثة مثل تلك التي حدثت هذا الصباح لن تستمر”.

وأضاف “من المرجح أن يكون التحسن محدودًا وفرض مزيد من القيود سيقابله عمليات بيع جديدة”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.46 دولار أو 3.4% عند التسوية إلى 73.98 دولارًا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.51 دولار أو 3.7% عند التسوية إلى 71.12 دولارًا للبرميل.

وتدرس العديد من البلدان في أنحاء أوربا فرض قيود جديدة على الحركة بعد اجتياح السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا العالم قبل أيام من عيد الميلاد، ما أدى إلى فوضى في خطط السفر وإثارة القلق في الأسواق المالية.

وتتضاعف أعداد المصابين بأوميكرون على نحو سريع في أنحاء أوربا والولايات المتحدة وآسيا. وفي اليابان تسبب تفشي أوميكرون في قاعدة عسكرية في إصابة نحو 180 شخصًا على الأقل.

MANCHIN KILLING PROGRESSIVE PROGRAMS (aka BBB)… SURE AS HELL DIDN'T HELP. Stocks and oil drop further as Omicron variant prompts recovery concerns https://t.co/yu0Tg6pKzf — J.M. Hamilton (@jmhamiltonblog) December 21, 2021

انخفاض مخزونات النفط الأمريكي

وعلى صعيد المعروض من النفط، قال مصدران من مجموعة (أوبك) إن التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط ارتفع إلى 117% في نوفمبر/تشرين الثاني من 116% في الشهر السابق، ما يشير إلى أن مستويات إنتاج المجموعة ما تزال دون الأهداف المتفق عليها.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، في حين ارتفعت على الأرجح مخزونات نواتج التقطير والبنزين الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر في السوق نقلًا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

وبحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أظهرت بيانات معهد البترول انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير 849 ألف برميل.

Stocks and oil drop further as Omicron variant prompts recovery concerns https://t.co/sp8WEamxnU — Belkis (@Belkis79875772) December 21, 2021

أسعار قياسية جديدة للغاز الطبيعي

وكسرت أسعار الغاز الطبيعي في أوربا، مستوياتها القياسية السابقة، وسجلت رقمًا جديدًا في تعاملات، الثلاثاء، بالتزامن مع زيادة الطلب الناجم عن الشتاء البارد في القارة.

وفي تعاملات الثلاثاء صعد سعر الغاز الهولندي المرجعي TTF في أوربا، فوق حاجز إلى 162.775 يورو (187.2 دولارًا) لكل ميغاوات ساعية، بأعلى مستوى تاريخي.

وكانت الأسعار سجلت في تعاملات الإثنين، 148.50 يورو (170.77 دولارًا) لكل ميغاوات ساعية، صعودًا من 136 يورو (156.4 دولارًا) في تعاملات الأسبوع الماضي.

وتسجل درجات الحرارة في عديد العواصم الأوربية أقل من صفر مئوية منذ نهاية الأسبوع الماضي؛ بينما يعود جزء من الارتفاع أيضًا إلى انتعاش الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى زيادة الطلب.

وفي أوربا، لم تتم الاستجابة لدعوات لتسليم غاز إضافي من روسيا؛ نتج عنها قفزة أسعار الغاز الأوربية بأكثر من 600% منذ يناير/كانون ثاني الماضي وتتجاوز الآن المستويات القياسية المرتفعة التي سجلت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال وقت سابق من أكتوبر، اتهم مسؤولون أوربيون وأمريكيون، موسكو، باللعب بين السياسة وحجب الغاز للضغط على الاتحاد الأوربي، للموافقة على خط أنابيب نورث ستريم 2 عبر بحر البلطيق.