صعود كبير لليرة التركية أمام الدولار بعد إعلان أردوغان عن إجراءات اقتصادية جديدة (فيديو)

شهدت الليرة التركية، مساء الإثنين، انتعاشا كبيرا بأكثر من 33% بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، لتصل إلى 12.2756 مقابل الدولار.

وقال الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي -عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة- إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وأضاف “سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف”.

وتابع “من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.

وإثر هذه التصريحات، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 33.2%، لتبلغ 12.2756 مقابل الدولار.

وقبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، وتراجع بعد الخطاب إلى 12.2756، عند الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (+3 غرينتش).

وأوضح أردوغان أنه في حال كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن.

وتعهد أردوغان بالمضي قدما في سياسة أسعار الفائدة المنخفضة قائلا: “بتخفيضات أسعار الفائدة، سنرى جميعا كيف سيبدأ التضخم في التراجع بغضون أشهر”.

وأضاف “لن يكون هذا البلد بعد الآن جنة لأولئك الذين يزيدون أموالهم بأسعار فائدة عالية”.

ودعا أردوغان “كل من يملك المال أو يمكنه الحصول على تمويل” إلى المساهمة في الاستثمارات، وتعهد بخطوات لمساعدة المصدّرين والمتقاعدين.

كانت الليرة قد فقدت نحو 55% من قيمتها هذا العام، منها 37% في آخر 30 يومًا مما دفع البنك المركزي إلى التدخل عدة مرات بطرح كميات من الدولار للبيع في سوق الصرف.