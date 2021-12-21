تركيا تكشف تفاصيل خطة حماية أموال المودعين بالليرة

كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية عن طبيعة الأداة المالية التي أعلن عنها أمس الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم إطلاق آلية وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، التي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وأوضح البيان أنه في نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب.

وذكر أنه يمكن فتح حسابات الوديعة بآجال 3 و6 و9 و12 شهرًا، وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من البنك المركزي التركي.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال سحب قيمة الإيداع قبل تاريخ الاستحقاق، فإن الوديعة ستتحول إلى الحساب الجاري، ويتم إلغاء حق الحصول على الفائدة.

ستدفع الدولة الخسائر إلى مواطنيها.. آلية جديدة تطلقها الحكومة التركية لحفظ المدخرات بالليرة وحماية الصادرات من تقلبات أسعار الصرف، كيف تعمل؟ pic.twitter.com/Sui50n2DUe — TRT عربي (@TRTArabi) December 21, 2021

وشهدت الليرة التركية، مساء أمس الإثنين، انتعاشًا كبيرًا بأكثر من 33% بعد تصريحات أردوغان عن الآلية الجديدة، لتصل الليرة إلى نحو 12.28 مقابل الدولار الأمريكي.

​​​​​​​وقبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار نحو 18.37، وتراجع بعد الخطاب إلى 12.28، عند الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي.

ومع فتح الأسواق اليوم، ارتفعت قيمة الليرة، وتراوح مدى سعرها على مدار اليوم بين 11.09 و13.79 ليرة مقابل الدولار.