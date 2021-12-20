أوميكرون يلقي بظلاله على أسعار النفط والذهب والأسهم ومنتدى دافوس

ألقى تنامي المخاوف من انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا بظلاله على أسعار النفط والذهب والأسهم وأسعار الفائدة مع إعلان أكثر من 89 دولة حول العالم عن ظهور حالات إصابة بالمتحور الجديد.

فقد تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% اليوم الإثنين مع تنامي المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة بسبب المتحور سريعة الانتشار.

وانخفض خام برنت بحر الشمال بنسبة 5,1% إلى 69,79 دولارًا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك 5,7% إلى 66,84 دولارًا.

وأقلق الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون سوق النفط – وأسواق الأسهم العالمية الأوسع – بسبب مخاوف من التداعيات الاقتصادية مع العودة إلى تدابير الإغلاق المشددة.

وأعلن أكثر من 89 دولة حول العالم عن ظهور حالات إصابة بالمتحور الجديد، فيما قالت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إن غالبية الدول قد يكون لديها حالات مؤكدة بالمتحور الجديد.

الذهب عند أعلى مستوياته في 3 أسابيع

وارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مقتربة من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع الذي سجلته الأسبوع الماضي إذ عززت المخاوف من سرعة انتشار أوميكرون الإقبال على شراء المعدن النفيس كملاذ آمن للقيمة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1798.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1800.10 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يقبل المستثمرون على الذهب كتحوط ضد زيادة الأسعار (رويترز)

ويعزز ارتفاع مستويات التضخم إقبال المستثمرين على الذهب كتحوط ضد زيادة الأسعار، إلا أن رفع أسعار الفائدة قد يحد من ارتفاعات المعدن النفيس.

وهبطت الفضة 0.2% إلى 22.31 دولارا للأوقية، وتراجع البلاديوم بنحو 1% إلى 1699.17 دولارا، في حين تراجع البلاتين 1% كذلك إلى 921.48 دولارا للأوقية.

تراجع الأسهم

وتراجعت الأسهم الآسيوية مع تفشي حالات أوميكرون التي أدت إلى فرض قيود جديدة في أوربا، كما تراجعت الأسهم الأوربية، اليوم الإثنين، وسط عمليات بيع عالمية إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمالات فرض قيود تؤثر على الاقتصاد العالمي مع تزايد حالات الإصابة بأوميكرون.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوربي 2.3% مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين.

وبدأت هولندا إغلاقا عاما أمس الأحد ولاحت في الأفق احتمالات إعلان قيود جديدة قبيل عيد الميلاد وبداية العام الجديد في عدد من الدول الأوربية مع الانتشار السريع لأوميكرون.

هبوط معظم أسواق الخليج

وانخفض معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الاثنين متأثرة بانخفاض أسعار النفط وتراجع الأسهم الآسيوية وسط ارتفاع حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6% تحت وطأة هبوط سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% وسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2.2%.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.9 % بفعل هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 0.6%.

وفي أبو ظبي انخفض مؤشر السوق 1.2% مع تراجع سهم اتصالات 5.2%.

ونزل المؤشر القطري 0.6% مع تراجع كل الأسهم المدرجة عليه تقريبا ومنها سهم البنك التجاري الذي نزل 1.7%.

الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض 2٪

وأغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض حاد اليوم الإثنين بعد أن أخفق خفض الصين لسعر الفائدة على الإقراض في رفع معنويات المستثمرين في حين يستمر انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في إثارة المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي حول العالم.

وهبط المؤشر نيكي 2.13% ليغلق عند 27937.81 نقطة في أكبر خسارة له بالنسبة المئوية منذ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.17% إلى 1941.33 نقطة.

خفض الفائدة

وخفض المصرف المركزي الصيني الإثنين للمرة الأولى منذ سنتين تقريبا نسبة الفائدة الرئيسية في محاولة لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي يعاني من تداعيات أزمة عقارية وظهور بؤر محلية من الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مصرف الصين المركزي في بيان إنه خفض نسبة الفائدة الرئيسية من 3,85 % في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3,8 %.

ويشكل الإجراء أول خفض لنسبة الفائدة التي تشكل مرجعا للفوائد التي تفرضها المصارف التجارية على الشركات المستدينة، منذ نيسان/أبريل 2020.

تأجيل “دافوس 2022”

وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الإثنين، تأجيل اجتماعه السنوي في سويسرا دافوس 2022، في ضوء استمرار حالة عدم اليقين بشأن تفشي متحور كورونا أوميكرون.

وقال المنتدى في بيان، إنه كان من المقرر عقد الاجتماع السنوي في دافوس كلوسترز، سويسرا في الفترة بين 17-21 يناير/كانون ثاني المقبل، ومن المقرر الآن عقده أوائل الصيف.

وذكر أن المشاركين سينضمون بدلاً من ذلك، إلى سلسلة رئيسية من جلسات حالة العالم التي تجمع قادة عالميين عبر الإنترنت للتركيز على تشكيل الحلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم.

انتشار واسع

من جانبه حذر العالم الأمريكي البارز أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، الأحد من أن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا “ينتشر” في كل أنحاء العالم، معبرا عن قلقه حيال عدد الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا أنطوني فاوتشي (مواقع التواصل)

وقال فاوتشي لشبكة “سي ان ان”، إن “هذا الفيروس غير عادي”، في إشارة إلى سرعة انتشار أوميكرون، مضيفا أن هذا المتحور سيصبح مهيمن و”سنواجه أسابيع أو أشهرا صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء”.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في كل أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس مع تسجيلها أكثر من 800 ألف وفاة.