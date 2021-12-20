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اقتصاد|الولايات المتحدة

“أكثر من 11 مليار دولار”.. إيلون ماسك يثير جدلًا واسعًا بعد الإعلان عن ضرائبه المقررة في 2021

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأغنى أغنياء العالم (رويترز)
20/12/2021-|آخر تحديث: 20/12/202109:04 PM (مكة المكرمة)

أثار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل وذلك بعد الإعلان عن الضرائب المقررة عليه لعام 2021.

وقال ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” وأغنى شخص في العالم في تغريدة له عبر تويتر “لأولئك الذين يتساءلون، سأدفع أكثر من 11 مليار دولار كضرائب هذا العام”، وهو مبلغ يمكن أن يشكل دفعة قياسية للإيرادات الداخلية الأمريكية.

وأظهرت حسابات أجرتها “بلومبرغ نيوز” الأسبوع الماضي، أن الملياردير الأمريكي قد يواجه فاتورة ضريبية تزيد عن 10 مليارات دولار لعام 2021، إذا مارس جميع خياراته التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل.

وحصدت تغريدة ماسك ما يقرب من نصف مليون إعجاب وأكثر من 40 ألف إعادة تغريد حتى الآن.

وقال ماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيدفع ضرائب هذا العام أكثر من أي أمريكي آخر عبر التاريخ.

وكان ذلك ردًا على انتقادات أخرى من السيناتورة إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس.

وتأتي هذه الضريبة المرتفعة بشكل غير عادي بعد أن تداول ماسك ما يقرب من 15 مليون خيار للأسهم، وباع ملايين منها لتغطية الضرائب المتعلقة بتلك المعاملات.

جاء ذلك في أعقاب استطلاع على تويتر الشهر الماضي، سأل ماسك من خلاله متابعيه عما إذا كان يجب عليه بيع 10٪ من حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية، والتي ارتفعت أسهمها بأكثر من 2300٪ خلال السنوات الخمس الماضية.

واعترض مغردون على فكرة إعطاء هذا المبلغ الطائل للحكومة الأمريكية، مشيرين إلى أن ذلك سيساهم في خراب ودمار من خلال الحروب التي تقودها الولايات المتحدة حول العالم.

فيما رأى آخرون أن دفع ماسك لهذا المبلغ الكبير يعد بمثابة الأخذ من صانعي الثروات من أجل إعطاء مدمري الثروات، مؤكدين على أن ماسك يمكن أن يساعد بهذه الأموال عددا أكبر من الأشخاص بعيدًا عن الحكومة.

وقال الناشط سكوت هورتون في تغريدة له “هذا مريع. فكر في كل الأطفال اليمنيين الذين سيموتون جوعاً بهذه الأموال. وجميع الانقلابات البوليفية التي سيخططون لها”.

وفي تغريدة أخرى، قال السياسي ريتش ماكورميك “أنفقت الحكومة 18.68 مليار دولار يوميًا في عام 2021. تغطي الفاتورة الضريبية لإيلون ماسك، حوالي 14 ساعة فقط من الإنفاق الحكومي. ليس لدينا مشكلة ضريبية لدينا مشكلة في الإنفاق”.

 

يذكر أن  مجلة تايم الأمريكية اختارت إيلون ماسك رئيس شركتي “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية و”سبيس إكس” لاستكشاف الفضاء  شخصية العام 2021.

وقالت المجلة إن اختيار ماسك شخصية العام جاء “لإيجاده حلولًا لأزمة وجودية، ولتجسيده الإمكانات والمخاطر في عصر عمالقة التكنولوجيا، ولقيادته التحولات الأجرأ والأكثر تأثيرًا على المجتمع”.

يذكر أن ثروة ماسك تجاوزت حاجز الـ300 مليار دولار بدعم من المكاسب القياسية لسهم “تسلا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + بلومبرغ

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