“أكثر من 11 مليار دولار”.. إيلون ماسك يثير جدلًا واسعًا بعد الإعلان عن ضرائبه المقررة في 2021

أثار رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل وذلك بعد الإعلان عن الضرائب المقررة عليه لعام 2021.

وقال ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” وأغنى شخص في العالم في تغريدة له عبر تويتر “لأولئك الذين يتساءلون، سأدفع أكثر من 11 مليار دولار كضرائب هذا العام”، وهو مبلغ يمكن أن يشكل دفعة قياسية للإيرادات الداخلية الأمريكية.

وأظهرت حسابات أجرتها “بلومبرغ نيوز” الأسبوع الماضي، أن الملياردير الأمريكي قد يواجه فاتورة ضريبية تزيد عن 10 مليارات دولار لعام 2021، إذا مارس جميع خياراته التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل.

وحصدت تغريدة ماسك ما يقرب من نصف مليون إعجاب وأكثر من 40 ألف إعادة تغريد حتى الآن.

وقال ماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيدفع ضرائب هذا العام أكثر من أي أمريكي آخر عبر التاريخ.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

وكان ذلك ردًا على انتقادات أخرى من السيناتورة إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس.

Let’s change the rigged tax code so The Person of the Year will actually pay taxes and stop freeloading off everyone else. https://t.co/jqQxL9Run6 — Elizabeth Warren (@SenWarren) December 13, 2021

وتأتي هذه الضريبة المرتفعة بشكل غير عادي بعد أن تداول ماسك ما يقرب من 15 مليون خيار للأسهم، وباع ملايين منها لتغطية الضرائب المتعلقة بتلك المعاملات.

جاء ذلك في أعقاب استطلاع على تويتر الشهر الماضي، سأل ماسك من خلاله متابعيه عما إذا كان يجب عليه بيع 10٪ من حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية، والتي ارتفعت أسهمها بأكثر من 2300٪ خلال السنوات الخمس الماضية.

واعترض مغردون على فكرة إعطاء هذا المبلغ الطائل للحكومة الأمريكية، مشيرين إلى أن ذلك سيساهم في خراب ودمار من خلال الحروب التي تقودها الولايات المتحدة حول العالم.

Elon Musk would have spent this money far more effectively, to the benefit of far more people, than Elizabeth Warren would ever have. https://t.co/U5YyU9ndOU — Nick Freitas (@NickForVA) December 20, 2021

That's terrible. Think of all the Yemeni babies they're going to starve to death with that money. And all the Bolivian coups they'll plot. https://t.co/NIPAJyUcbZ — Scott Horton (@scotthortonshow) December 20, 2021

فيما رأى آخرون أن دفع ماسك لهذا المبلغ الكبير يعد بمثابة الأخذ من صانعي الثروات من أجل إعطاء مدمري الثروات، مؤكدين على أن ماسك يمكن أن يساعد بهذه الأموال عددا أكبر من الأشخاص بعيدًا عن الحكومة.

$11 billion taken from the hands of the producer and wealth creator And give to the consumers and wealth destroyers https://t.co/N2zsXvLEO3 — Mark Moss (@1MarkMoss) December 20, 2021

A useful thought experiment: Who would you get on more efficiently allocating $11B to productive investments, Elon Musk or the government? I know who I’d pick. https://t.co/AOdb9C8yjF — Brad Polumbo 🇺🇸⚽️ 🏳️‍🌈 (@brad_polumbo) December 20, 2021

Thank you, Elon. Now if we can get all the politicians to pay taxes on all the payola and under the cover deals they have made. I do believe we would once again be solvent NATION. https://t.co/3VlUIsYOvR — Russ Clyde (@Flylikealark) December 20, 2021

وقال الناشط سكوت هورتون في تغريدة له “هذا مريع. فكر في كل الأطفال اليمنيين الذين سيموتون جوعاً بهذه الأموال. وجميع الانقلابات البوليفية التي سيخططون لها”.

وفي تغريدة أخرى، قال السياسي ريتش ماكورميك “أنفقت الحكومة 18.68 مليار دولار يوميًا في عام 2021. تغطي الفاتورة الضريبية لإيلون ماسك، حوالي 14 ساعة فقط من الإنفاق الحكومي. ليس لدينا مشكلة ضريبية لدينا مشكلة في الإنفاق”.

The government spent $18.68 billion per day in 2021. @elonmusk tax bill only covers about 14 hours of government spending. We don’t have a tax problem we have a spending problem. https://t.co/xcqRw3Xgz2 — Dr. Rich McCormick for Congress (@RichforGA) December 20, 2021

يذكر أن مجلة تايم الأمريكية اختارت إيلون ماسك رئيس شركتي “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية و”سبيس إكس” لاستكشاف الفضاء شخصية العام 2021.

وقالت المجلة إن اختيار ماسك شخصية العام جاء “لإيجاده حلولًا لأزمة وجودية، ولتجسيده الإمكانات والمخاطر في عصر عمالقة التكنولوجيا، ولقيادته التحولات الأجرأ والأكثر تأثيرًا على المجتمع”.

يذكر أن ثروة ماسك تجاوزت حاجز الـ300 مليار دولار بدعم من المكاسب القياسية لسهم “تسلا”.