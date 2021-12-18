أردوغان: تركيا لن تدير ظهرها أبدا لأفريقيا وسنرتقي بتبادلنا التجاري إلى 75 مليار دولار

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن ثقته بإمكانية رفع حجم التبادل التجاري مع قارة أفريقيا إلى 75 مليار دولار عبر الجهود المشتركة.

جاء ذلك في كلمة له خلال قمة الشراكة التركية – الأفريقية الثالثة المنعقدة في إسطنبول بين 16 و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأكد أردوغان أن “تركيا لم تدِر ظهرها قط لأفريقيا وشعوب القارة، ونسعى جاهدين للربح وللتطور وللتنمية معًا، والسير يدًا بيد نحو المستقبل”.

وأضاف “نتيجة لجهودنا المشتركة وصلنا بالعلاقات التركية الأفريقية إلى مستويات لم يكن من الممكن تصورها قبل 16 عامًا”.

وأفاد بأن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الأفريقية تجاوز 25.3 مليار دولار في 2020.

وتابع أردوغان “واثق أننا سنرتقي بحجم تبادلنا التجاري إلى 50 مليار دولار أولًا ثم إلى 75 مليار دولار عبر جهودنا المشتركة”.

العالم أكبر من 5

وحول تمثيل أفريقيا في مجلس الأمن، قال أردوغان “إنه لإجحاف كبير ألا يكون هناك كلمة أو دور في صنع القرارات بمجلس الأمن لقارة أفريقيا التي يعيش فيها 1.3 مليار نسمة، وإن النضال الذي نخوضه تحت شعار (العالم أكبر من 5) ليس من أجلنا فحسب، بل لصالح إخواننا الأفارقة أيضًا”.

وأضاف “أؤمن بضرورة تضافر جهودنا من أجل تمثيل أفريقيا بالشكل الذي تستحقه في مجلس الأمن الدولي”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة الشراكة التركية – الأفريقية (الأناضول)

وتعجز أفريقيا -رغم تمثيلها النسبة الأكبر (28%) في الجمعية العامة للأمم المتحدة- عن إبداء أي رأي بشأن القضايا التي تهمها في مجلس الأمن، كونها ليست من الأعضاء دائمة العضوية.

ومنذ مدة طويلة ينتقد القادة الأفارقة عدم منح عضوية دائمة في مجلس الأمن لأي دولة من القارة التي تضم 54 بلدًا.

وتطرّق أردوغان إلى جائحة كورونا قائلًا “ندرك غياب العدالة عالميًّا في الوصول إلى لقاحات كورونا/ والإجحاف الحاصل بحق أفريقيا في هذا الخصوص”.

وأضاف “عندما يصبح لقاحنا (توركوفاك) جاهزًا سنضعه في خدمة شعبنا وإخواننا الأفارقة والإنسانية جمعاء”.