على طريقة البوعزيزي.. انتحار لبناني حرقًا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

توفي مواطن لبناني، الخميس، متأثرًا بحروقه جراء إقدامه على الانتحار قبل يومين بإضرام النار في جسده احتجاجا على تدني الأوضاع المعيشية.

محسن فارق الحياة اليوم..أشعل النار بنفسه احتجاجاً على الأوضاع الصعبة

توفي المواطن محسن حليم سليمان في غرفة العناية بمستشفى رياق العام متأثراً بحروق خطيرة أصيب بها بعدما أشعل النار منذ يومين بنفسه في ساحة بلدة بدنايل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة#عهد_الجوع — Jean saad (@jeansaad78) December 16, 2021

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان إن مواطن “توفى متأثرا بحروق بالغة أصيب بها عقب سكب مادة البنزين على جسده وإضرام النيران به منذ يومين احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة”.

وأوضحت أن “المواطن المتوفي من مدينة بعلبك شرقي لبنان”، دون مزيد من التفاصيل.

توفي المواطن محسن حليم سليمان في غرفة العناية المركزة بمستشفى رياق العام متأثراً بحروق خطيرة أصيب بها، بعدما أشعل النار منذ يومين بنفسه في ساحة بلدة بدنايل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة

المأساة أن هكذا خبر لا يصل إلى مسامع من يحكمون البلد بالبلطجة واللامسؤولية https://t.co/q8eykrCihf — Ousama Abdulwahed (@osamaabdulw) December 16, 2021

فيما أوضحت وسائل إعلام محلية أن المواطن الذى لقى مصرعه هو رجل ستيني كان عسكري متقاعد في الجيش اللبناني ويدعى محسن سليمان من بلدة بدنايل في بعلبك.

خراب بيوت، ناس عم تحرق حالها، شباب مدمرة عم تتعاطى مخدرات لتتاقلم مع الجحيم يلي عايشين فيه. لوين رايح اليلد؟ انتحار جماعي ام الدولة مكفلة بالابادة الجماعية؟ لبنان يشهد واقع صومالي اسوء من الصومال نفسها.#لبنان #بهاء_الحريري — AntiSulta (@desperately900) December 16, 2021

ومنذ أواخر 2019، يعاني اللبنانيون من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

رحلَ محسن آخذاً سرّه معه… الألم كدافع للتغيير والتوعيةhttps://t.co/KWjsSH6UeG — Annahar (@Annahar) December 16, 2021

يشار إلى أن طارق البوعزيزي هو شاب تونسي قام في17 ديسمبر/كانون الأول عام 2010 بإضرام النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجا على مصادرة البلدية لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد تقديمها في حق شرطية صفعته على الملأ.

ويعد البوعزيزي شرارة الثورة التونسية (ثورة الياسمين) التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2010.