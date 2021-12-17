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اقتصاد|لبنان

على طريقة البوعزيزي.. انتحار لبناني حرقًا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

انتحار لبناني من مدينة بعلبك احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية (أرشيفية ـ مواقع)
16/12/2021

توفي مواطن لبناني، الخميس، متأثرًا بحروقه جراء إقدامه على الانتحار قبل يومين بإضرام النار في جسده احتجاجا على تدني الأوضاع المعيشية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان إن مواطن “توفى متأثرا بحروق بالغة أصيب بها عقب سكب مادة البنزين على جسده وإضرام النيران به منذ يومين احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة”.

وأوضحت أن “المواطن المتوفي من مدينة بعلبك شرقي لبنان”، دون مزيد من التفاصيل.

فيما أوضحت وسائل إعلام محلية أن المواطن الذى لقى مصرعه هو رجل ستيني كان عسكري متقاعد في الجيش اللبناني ويدعى محسن سليمان من بلدة بدنايل في بعلبك.

ومنذ أواخر 2019، يعاني اللبنانيون من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.

يشار إلى أن طارق البوعزيزي هو شاب تونسي قام في17 ديسمبر/كانون الأول عام 2010 بإضرام النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجا على مصادرة البلدية لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد تقديمها في حق شرطية صفعته على الملأ.

ويعد البوعزيزي شرارة الثورة التونسية (ثورة الياسمين) التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2010.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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