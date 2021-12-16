بزيادة بلغت 59%.. أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى 4250 ليرة (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 59% لتصل إلى 4 آلاف و250 ليرة أي ما يعادل 271 دولار أمريكي وفق سعر مساء اليوم (الدولار يعادل نحو 15.50 ليرة).

جاء ذلك في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بحضور وزير العمل وداد بيلغين وممثلي نقابات العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد أردوغان على عزم حكومته على وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار.

وقال “أعتقد أننا سنقطع مسافة مهمة للغاية على طريق تعزيز أجواء الثقة والاستقرار من خلال إجراءات (اقتصادية) جديدة سننفذها”.

وأضاف “لا المضاربين على أسعار الصرف والفائدة ولا أعداء تركيا في الداخل والخارج ولا الطامعين الجشعين بمقدورهم تحديد مستقبل بلادنا وشعبنا”.

وأردف “في عام 2022، سيكون أقل رقم للحد الأدنى للأجور هو 4 آلاف و250 ليرة وهذا الرقم سيرتفع اعتمادًا على ما إذا كان الموظف أو العامل متزوجًا ووفقًا لعدد أطفاله”.

الرئيس أردوغان: "الحد الأدنى للأجور لعام 2022 هو 4 آلاف و250 ليرة تركية"https://t.co/Fo5P4FI1ta pic.twitter.com/2vQ2IyF16o — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) December 16, 2021

وأشار أردوغان إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور بلغت 59% متمنيًا أن تكون خيرًا على العاملين وأرباب العمل والبلاد.

وأعرب عن اعتقاده أنهم عبر هذه الزيادة أثبتواعزمهم بخصوص عدم سحق العاملين أمام ارتفاع الأسعار مؤكدًا أن العاملين “يستحقون أكثر من ذلك في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد”.

وشدد الرئيس التركي على أن حكومته ستواصل اتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل تسريع النمو الذي يركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير.

يشار إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا تضمن أيضا إلغاء ضريبتين اثنتين كانتا ترهقان أصحاب العمل وتؤثر على قيمة رواتب العاملين.

وقوبل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بمزيج من الترحيب والسخرية لاسيما في ظل ارتفاع ملحوظ وغير مسبوق في أسعار المعيشة والمستلزمات الأساسية والانخفاض المستمر لسعر صرف الليرة التركية.

وتصدر وسما (أسجاري أجريت) ويعني بالعربية (الحد الأدنى للأجور) و(شكرا أرودغان) التغريدات على موقع تويتر ما يظهر اختلاف وجهات النظر تجاه قرارات اليوم.

وأعرب كثيرون عن شكرهم للرئيس التركي على الزيادة التي وصلت لأكثر من 50% وإلغاء ضريبتي الدخل ورسوم الدمغة من الحد الأدنى للأجور.

Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Daha Güçlü Daha Büyük Türkiye yolunda omuz omuza hep birlikte emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.#TeşekkürlerErdoğan https://t.co/ck3VYV0ujD — Jülide Sarıeroğlu 🇹🇷 (@jsarieroglu) December 16, 2021

بينما غرد أخرون وقالوا إن الحد الأدنى للأجور في تركيا عام 2021 وإن كان (2825 ليرة) فكان ذلك يعادل 362 دولار وبزيادة اليوم فلم يتعد الحد الأدنى للأجور في عام 2022 ما قيمته 274 دولار أمريكي.

2021 yılının asgari ücreti açıklandığında (2825₺) yaklaşık olarak 362 dolara tekabül ederken, 2022 yılında asgari ücret (4253₺) yaklaşık olarak 274 dolara tekabül ediyor. Simülasyona devam türko hayatta kal.. #asgariucret — Çağrı (@jrcagi1) December 16, 2021

ورافق الكشف عن الرقم الجديد للحد الأدنى للأجور في تركيا هبوط جديد في سعر صرف الليرة التركية في أعقاب إعلان البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس ليصبح 14%.

وأوضح البنك في بيان أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 15 إلى 14% بعد تقييم العوامل التي تؤثر بالسياسة النقدية مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض.