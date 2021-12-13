الليرة التركية تهوي لمستوى منخفض جديد والبنك المركزي يتدخل

هبطت الليرة التركية، اليوم الإثنين، بنحو 7% أمام الدولار الأمريكي إلى مستوى قياسي منخفض جديد قرب 15 ليرة مقابل الدولار.

ودفع الهبوط البنك المركزي التركي لرابع تدخل له في السوق في أسبوعين بطرح كميات من الدولار للبيع في سوق الصرف، وهو ما أعطى بعض الدعم لليرة بعد أن هوت إلى 14.99 مقابل الدولار، لتفقد حوالي نصف قيمتها منذ بداية العام.

وعند الساعة 1345 بتوقيت غرينتش اليوم، قلصت الليرة خسائرها لتسجل 14.08، لكنها ما زالت منخفضة 1.3% عن مستواها في بداية الجلسة ومتراجعة 34% منذ بداية الشهر الماضي.

وأشار البنك المركزي إلى أن صيغ الأسعار “غير الصحية” في السوق هي ما دفعه للتدخل.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن التراجع الجديد للعملة التركية جاء بعد تخفيض مؤسسة (إس أند بي جلوبال رايتنغس) النظرة المستقبلية للديون السيادية التركية، الجمعة الماضي، إلى سلبية، مشيرة إلى المخاطر الشديدة الناجمة عن “التقلبات الحادة في سعر العملة”.

وفقدت العملة التركية 46% من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام.

ويأتي التراجع قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، والمقرر الخميس القادم، لمناقشة أسعار الفائدة.

ويتوقع المحللون أن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي.

وفقدت الليرة التركية 29% من قيمتها مقابل الدولار، في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما خفض البنك المركزي الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم، كما يؤكد أن معدلات الفائدة المنخفضة ستساعد في النهاية على تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.