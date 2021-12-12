مصر تصبح مورّدا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال إلى تركيا

أصبحت مصر أحد أهم مورّدي الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ووفقا لبيانات (ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس)، أرسلت مصر 7 شحنات من الغاز المسال منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن.

ومن المقرر أن يصل الطلب التركي على الغاز إلى مستويات قياسية هذا العام، بسبب معدلات النمو المرتفعة وزيادة الاستهلاك في قطاع الطاقة.

Egypt emerges as key LNG supplier to Turkey in Q4 https://t.co/MNa8Ad0d6T — Sherif Elhelwa (@eskandria) December 12, 2021

تحسن تدريجي

وتأتي معظم إمدادات تركيا من الغاز المسال من الجزائر والولايات المتحدة وقطر، إلا أن التحسن التدريجي في العلاقات مع منافستها الإقليمية مصر يفتح الباب أمام تعاون أكبر في مجال الطاقة.

وأجرى البَلدان جولات عدة من المحادثات هذا العام، بهدف تجاوز التوتر في العلاقات المستمر منذ 8 سنوات بسبب معارضة تركيا للإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، إضافة إلى الخلاف على التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرقي البحر المتوسط.

وصدرت مؤشرات عدة من المسؤولين في كلا البلدين على تحسن العلاقات كان آخرها تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها إن بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر.

ويتجه الغاز المصري إلى آسيا مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، وقالت مصادر لوكالة رويترز إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عرضت شحنة واحدة للتوريد في ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتعمل مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية بكامل طاقتها حاليًّا، بينما تحاول البلاد الاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الخارج.

Egypt emerges as key LNG supplier to Turkey in Q4 https://t.co/A8K0EpDBR5 pic.twitter.com/THIU61A1OA — Enrique Tejeda (@culichi) December 9, 2021

من مصدّر إلى مستورد

وتصدّر مصر حاليًّا ما يعادل 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًّا، بعد إعادة تشغيل محطة دمياط للإسالة في فبراير/شباط الماضي، وارتفاع أسعار الغاز في أوربا.

وتحولت مصر في عام 2019 من مصدّر للغاز الطبيعي إلى مستورد بموجب اتفاق مع إسرائيل مدته 15 عامًا.

وقالت الحكومة الإسرائيلية في 19 فبراير/شباط 2018، إنها وقّعت صفقة وصفتها بأنها “تاريخية” لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات.

وعاد خط أنابيب العريش عسقلان إلى العمل باتجاه عكسي، بعد أن كان ينقل لعشر سنوات الغاز المُصدّر من مصر إلى إسرائيل قبل توقفه عام 2012.