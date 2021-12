مصر تصبح مورّدا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال إلى تركيا

أصبحت مصر أحد أهم مورّدي الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ووفقا لبيانات (ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس)، أرسلت مصر 7 شحنات من الغاز المسال منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن.

ومن المقرر أن يصل الطلب التركي على الغاز إلى مستويات قياسية هذا العام، بسبب معدلات النمو المرتفعة وزيادة الاستهلاك في قطاع الطاقة.

