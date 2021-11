السودان يتصدر القائمة.. التغير المناخي في طريقه لتدمير اقتصادات عشرات الدول

حذرت دراسة، اليوم الإثنين، من أن السودان على رأس قائمة من 65 دولة هي الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم.

وذكرت الدراسة الصادرة عن محادثات (كوب 26) المرتبطة بالمناخ في غلاسكو أن هذه البلدان ستشهد انخفاضًا في إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20% بحلول عام 2050 و64% بحلول 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة العالم بمقدار 2.9 درجة مئوية.

وجاء في الدراسة التي أعدّتها منظمة (كرستيان أيد) أنه حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1.5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحًا ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13% بحلول 2050 و33% بحلول نهاية القرن الحالي.

وحتى الآن، ارتفع معدل حرارة سطح الأرض بمقدار 1.1 درجة مئوية مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر.

Today is #LossandDamage day at #COP26

It is a red line issue for several negotiating blocs in Glasgow.

Climate change is on track to wipe 20% off of developing nations GDP by 2050. So where's the finance to help? https://t.co/uRNkNX8387.

— Patrick Galey (@patrickgaley) November 8, 2021