“داخلين موجة تضخمية”.. غضب على مواقع التواصل المصرية بعد حديث عمرو أديب عن ارتفاع جديد لأسعار السلع (فيديو)

أثارت تصريحات جديدة للإعلامي المصري عمرو أديب عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الفترة القادمة قلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن استمرار ارتفاع الأسعار المستمر يأتي مع ثبات قيمة الرواتب و عدم تحسينها.

وقال أديب في برنامجه الذي يذاع عبر إحدى القنوات الفضائية إن “الخام في العالم كله سعره غلي ولو الزيت غلي في البرازيل قرص الطعمية هيغلى.. وداخلين موجة تضخمية”.

عمرو أديب: الخام في العالم كله غلي ولو الزيت غلي في البرازيل قرص الطعمية هيغلى.. وداخلين موجة تضخمية#الحكاية#MBCMASR

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وطالب أديب المواطنين المصريين بالحرص في الإنفاق خاصة أن الغلاء وموجة التضخم ستطال كل السلع الغذائية التي قد تستمر لعدة سنوات.

وتفاجأ المصريون بموجة جديدة من ارتفاع أسعار زيت الطعام المدعّم الذي لا يستغني عنه أحد، حيث وصلت أسعاره 25 جنيهاً (1.6 دولار) بدلا عن 17 جنيها (دولار) للزجاجة سعة لتر واحد، الأمر الذي أرهق كاهل المصريين البسطاء.

وكان وزير التموين المصري علي المصيلحي قد كشف، الشهر الماضي، أن سعر زيت الطعام المدعم سيزيد إلى 25 جنيها (1.6 دولار) للزجاجة سعة لتر واحد وأنّ كل الخيارات مفتوحة بشأن دراسة سعر رغيف الخبز المدعم.

وحذر مغردون مما وصفوه بانهيار قيمة الجنيه المصري بسبب ضعف قوته الشرائية الأمر الذي يزيد الأعباء على كاهل الموظفين وأصحاب المعاشات والأسر محدودة الدخل.

لطيف جدا قصة حريصين في الانفاق اللي بتتقال للمواطن ديه، مع انها لما اتقالت للدولة كانت بتبقي خيانة و استهبال و انت دارس اللي بتقوله ده https://t.co/KfArfraOka — Ali (@MHMDALIMOUSSA) November 8, 2021

مرة اعلامي طلع يقول للناس : الحقوا يا ناس. الأسعار هتزيد. خلي بالكم يا ناس. الدنيا هتولع. و الأسعار كدة كدة بتزيد طول الوقت بسبب و من غير سبب — س ا ل م (@Salem309) November 8, 2021

وقال مغردون إنه من الطبيعي أن تزيد الأسعار مع استمرار زيادة أسعار الوقود ومواد البناء مع الاهتمام ببناء العاصمة الإدارية دون النظر لتحسين موارد الاقتصاد المصري والقيمة السوقية للجنيه مقابل الدولار، في ظل استمرار سياسة الاستيراد من الخارج لأغلب السلع الأساسية.

لازم داا يحصل للكل فعل نتيجه والنتيجه معروفه من بدري بس احناا اللي عاملين مش من هناا عمال تبني في قصور وتطور من المعمار عايزه جنه ليك ولي اللي زيك وكلو على المواطن الساكت وخدهاا مشاريع وإنشاء كباري وتوسيع طرق وإنشاء وتطور مدن الحمد لله على نعمه العقل والله المستعان https://t.co/FNkq2M33zV — Mohamed Abed 🌏 (@a7ZGM2q0jymVrxy) November 7, 2021

الموجه التضخميه دى سببها ايه ياستاذ #عمرو_دياب طباعة فلوس ولا قروض ولا تسديد ديون https://t.co/Vs3PHOeaZj — ahmed hassan (@arfaelshwaf) November 7, 2021

كده تمهيد رسمي لموجة غير مسبوقه ربنا يعين الجميع المهم العاصمة الادارية تبقي بخير https://t.co/db3tMsiPxN — 𝓜𝓸'𝓶𝓮𝓷 𝓔𝓲𝓭 (@M_EiD86) November 7, 2021

وقال الكاتب عمار علي حسن في تغريدة له عبر حسابه الشخصي “أغرب اقتصاد في العالم: في الإنتاج والتوزيع شبه احتكار، في البيع والشراء شبه سوق حرة، وفي رفع الأسعار وتفاوتها للسلعة الواحدة في المكان الواحد حدث ولا حرج”.

أغرب اقتصاد في العالم:

في الإنتاج والتوزيع شبه احتكار،

في البيع والشراء شبه سوق حرة،

وفي رفع الأسعار وتفاوتها للسلعة الواحدة في المكان الواحد حدث ولا حرج. pic.twitter.com/ZeRanGAjrt — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) November 8, 2021

وطالب مواطنون آخرون بمحاولة ضبط أسعار السوق خاصة أن عدم الرقابة يزيد من الأسعار المقررة للسلع الأساسية. فيما اعتبر أصحاب تغريدات أخرى بأن نغمة التحذيرالمقدمة على لسان عمرو أديب تحمل معها نذر سياسة تقشف طويلة الأمد، سيدفع فاتورتها المواطن المصري البسيط.

الحكومة بتقولكم اعملوا حسابكم علشان الفترة الجاية هيكون في إرتفاع كبير في الأسعار ، علشان مترجعوش بعد كدا وتقولوا مكناش عارفين ، ومحدش قالكم 😑 — جناب المواطن 😑 (@Eslam1986611) November 7, 2021

رساله للرئيس السيسى اكيد الاعلام بدء نغمة ارتفاع الاسعار فى العالم كله واكيد هتغلى الاسعار فى مصر على فكرة من يوم ما حكمت مصر والاسعار فى ارتفاع شهر عن شهر وسنه عن سنة وكفانا يا ريس تعويم الجنيه وصبرنا على فقد قيمة فلوسنا 35 فى المائه وعلى فكرة الدولار حاليا قيمته اقل بكتير pic.twitter.com/YJbOU3KNF1 — hamed selim (@hamedha45803851) November 7, 2021

ويسود الشارع المصري حالة استياء كبيرة بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار نتيجة رفع الدعم عن السلع والوقود وتراجع الجنيه مقابل الدولار.

وأشعلت الزيادة المتوقعة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية غضب المواطنين الذين مايزالون يحاولون التكيف مع موجة الغلاء دون فائدة.

وكانت وزارة التموين ‏والتجارة الداخلية، قد وجهت مذكرة للأجهزة ‏الرقابية التابعة للمديريات لتكثيف الرقابة والمتابعة على ‏الأسواق والأسعار، وضرورة توافر كل السلع، سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق، وبيعها للمواطن بالأسعار ‏المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية ‏والمعلَن عنها.