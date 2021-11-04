فاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوياتها في 10 سنوات

قالت منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر/ تشرين الأول لتصل إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات

جاءت الزيادة مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية، وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولا في الأسواق العالمية، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في سبتمبر/أيلول. وكانت القراءة السابقة لسبتمبر 130 نقطة.

وقراءة أكتوبر/تشرين الأول هي الأعلى على المؤشر منذ يوليو/ تموز 2011، وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 31.3% في أكتوبر/تشرين الأول.

وارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 3.2% في أكتوبر/تشرين الأول على أساس شهري، وقالت المنظمة إن أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 9.6% خلال الشهر نفسه مسجلة مستوى قياسيًا.

ارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 3.2% في أكتوبر/تشرين الأول على أساس شهري (epa)

الأعلى في 8 أعوام ونصف

وارتفعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للقمح إلى أعلى مستوياتها في 8 أعوام ونصف العام الاثنين الماضي مدعومة بطلب قوي على خلفية شح في الإمدادات العالمية.

وقال محللون إن سوق القمح ترتفع إلى مستويات جديدة وسط طلب عالمي قوي، وسجلت الأسعار في بورصة شيكاغو التجارية أعلى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني 2013، في حين صعدت الأسعار في بورصة باريس يورونكست إلى أعلى مستوى في 13 عامًا ونصف العام.

زيادة أسعار القمح الروسي

وشهدت أسعار تصدير القمح الروسي مزيدًا من الارتفاع الأسبوع الماضي وسط زيادة في أسعار القمح والطلب من مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وترتفع أسعار تصدير القمح في روسيا أكبر مصدريه في العالم منذ 4 أشهر على أساس أسبوعي باستثناء أسبوع واحد في أكتوبر/تشرين الأول عندما توقفت الزيادة لفترة وجيزة.

وقالت شركة الاستشارات (آي كيه إيه آر) إن القمح الروسي ذا المحتوى البروتيني 12.5% الذي يجري تحميله من موانئ البحر الأسود للتوريد في النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني بلغ 317 دولارًا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة في نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة 5 دولارات عن الأسبوع السابق. وأضافت أن الأسعار للتوريد في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني بلغت 324 دولارًا.

وأشارت تقديرات سوفكون وهي شركة استشارات أخرى إلى ارتفاع القمح 9 دولارات إلى 325 دولارًا للطن بينما ارتفع الشعير 12 دولارًا عند 285 دولارًا للطن.