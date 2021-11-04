“طيران الإمارات” تبدأ تسيير رحلات يومية إلى تل أبيب الشهر المقبل

أعلنت شركة (طيران الإمارات)، اليوم الخميس، إطلاق خدمة يومية بين دبي وتل أبيب بدءًا من 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت الشركة -تتخذ من إمارة دبي مقرا لها- إنّ الخطوة تأتي في وقت تواصل الإمارات وإسرائيل “تطوير تعاون اقتصادي أكبر لدفع النمو عبر مجموعة من القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز التدفقات التجارية بين البلدين”.

From 6 December, we will commence daily flights between @DXB and Tel Aviv, Israel. https://t.co/w1F33tfIy2 pic.twitter.com/3FNr5stsPo — Emirates Airline (@emirates) November 4, 2021

وتأتي الخطوة بعد أكثر من عام على تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وبدأت شركتا (الاتحاد للطيران) ومقرها أبو ظبي، وشركة (فلاي دبي) للطيران منخفض التكلفة ومقرها دبي، تسيير رحلات منتظمة إلى تل أبيب في الأشهر الماضية.

ووقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما في سبتمبر/أيلول 2020 في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

ومنذ ذلك الوقت، وقعت الدولتان اتفاقات في مجالات عدة بينها الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.