“طيران الإمارات” تبدأ تسيير رحلات يومية إلى تل أبيب الشهر المقبل

أعلنت شركة (طيران الإمارات)، اليوم الخميس، إطلاق خدمة يومية بين دبي وتل أبيب بدءًا من 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت الشركة -تتخذ من إمارة دبي مقرا لها- إنّ الخطوة تأتي في وقت تواصل الإمارات وإسرائيل “تطوير تعاون اقتصادي أكبر لدفع النمو عبر مجموعة من القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز التدفقات التجارية بين البلدين”.

From 6 December, we will commence daily flights between @DXB and Tel Aviv, Israel. https://t.co/w1F33tfIy2 pic.twitter.com/3FNr5stsPo

