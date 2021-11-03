“عمالقة الكيمياء” وأساطير الفيزياء”.. جدل وسخرية بعد منشور للمالية المصرية.. ما القصة؟

أثار منشور لوزارة المالية المصرية بمطالبة من يقدمون دروسا خاصة بالتسجيل لدى إدارة الضرائب، جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد استخدام مصطلحات مثل “عمالقة الكيمياء” و”أساطير الفيزياء”.

عمالقة الكيمياء وأساطير الفيزياء … على مستوى الجمهورية

لازم تتوجه لمأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط خلال شهر من دلوقتي …#وزارة_المالية https://t.co/C8sOvrtzwE pic.twitter.com/DSNOAWDgqV — وزارة المالية – مصر (@MofEgypt) November 3, 2021

وعادة ما يستخدم مدرسون أو من يقومون بتقديم دروس خاصة مثل هذه المصطلحات في الدعاية لأنفسهم.

وبينما أثنى بعض المعلقين على الخطوة، انتقد آخرون ملحوظة وردت في نهاية المنشور بأن “إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية”.

وطالب المنشور “جميع مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)” بتسجيل نشاطهم وفتح ملف لدى سلطات الضرائب “في موعده أقصاه شهر من الآن”.