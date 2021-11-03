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اقتصاد|مصر

“عمالقة الكيمياء” وأساطير الفيزياء”.. جدل وسخرية بعد منشور للمالية المصرية.. ما القصة؟

وزير المالية المصري محمد معيط
وزير المالية المصري محمد معيط (رويترز)
3/11/2021

أثار منشور لوزارة المالية المصرية بمطالبة من يقدمون دروسا خاصة بالتسجيل لدى إدارة الضرائب، جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد استخدام مصطلحات مثل “عمالقة الكيمياء” و”أساطير الفيزياء”.

وعادة ما يستخدم مدرسون أو من يقومون بتقديم دروس خاصة مثل هذه المصطلحات في الدعاية لأنفسهم.

وبينما أثنى بعض المعلقين على الخطوة، انتقد آخرون ملحوظة وردت في نهاية المنشور بأن “إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي لا يعد سندا قانونيا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية”.

وطالب المنشور “جميع مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)” بتسجيل نشاطهم وفتح ملف لدى سلطات الضرائب “في موعده أقصاه شهر من الآن”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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