تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية وخسائر تزيد عن 11 مليار جنيه خلال دقائق

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات جلسة، اليوم الأحد، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب وخسر رأس المال السوقي 11.3 مليار جنيه (الدولار يعادل 15.6 جنيهًا) في غضون 10 دقائق من بدء جلسة التداول.

ووفق موقع (اليوم السابع) المحلي، تراجع مؤشر (إيجي إكس 30) بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 11259 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 50) بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 1924 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) بنسبة 1.81% ليصل إلى مستوى 13282 نقطة، ونزل مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي) بنسبة 1.68% ليصل إلى مستوى 4404 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة (إيجي إكس 70 متساوي الأوزان) بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 2040 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100 متساوي الأوزان)، بنسبة 1.95% ليصل إلى مستوى 2999 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 4170 نقطة.

وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ 5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

والأسهم الستة هي المصرية لتطوير صناعة البناء، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، وأميرالد للاستثمار العقاري، ومصر للألومنيوم، والعربية لمنتجات الألبان، والمنصورة للدواجن.

وأرجع (اليوم السابع) الهبوط الجماعي لمؤشرات البورصة المصرية إلى ضغوط مبيعات أجنبية، مشيرًا إلى أن رأس المال السوقي قد خسر 7.4 مليار جنيه عند مستوى 714.275 مليار جنيه.