مشاجرات بالأسلحة النارية تثير الذعر بين متسوقي الجمعة السوداء (فيديو)

وقعت مشاجرات بالأسلحة النارية، في منافذ للبيع بالتجزئة مزدحمة بالمتسوقين في ولايتي نورث كارولاينا وواشنطن وأصيب 7 أشخاص في حين ركض البعض لحماية أنفسهم.

وقالت الشرطة إن أعمال عنف بالأسلحة النارية وقعت في منافذ للبيع بالتجزئة مزدحمة بالمتسوقين بعد عطلة عيد الشكر في ولايتي نورث كارولاينا وواشنطن يوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص.

وذكرت قائدة شرطة مدينة (دورهام) في نورث كارولاينا أن تبادلا لإطلاق النار وقع في وقت متأخر بعد الظهر بين “مجموعتين تعرفان بعضهما البعض”.

وقالت قائدة الشرطة، إن ذلك وقع في مركز تجاري مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بالنيران وثلاثة آخرين في الفوضى التي تلت إطلاق النار.

وكان أحد المصابين طفل عمره عشر سنوات، ووصفت الجروح التي أصيب بها جميع الأشخاص الستة خلال المشاجرة بأنها لا تشكل خطرا على حياتهم.

وقالت مسؤولة الشرطة، إنه لم يتضح على الفور إن كان أي من المصابين من بين الأشخاص الذين تبادلوا إطلاق النار، وأن غالبية المتورطين فروا من مكان الحادث وتم احتجاز أحدهم.

وقال موظف في أحد المتاجر كان يعمل وقت إطلاق النار لمحطة تلفزيون محلية، إنه سمع أصوات ست طلقات نارية عبر المركز التجاري مما أدى إلى تدافع المتسوقين نحو أقرب مخرج.

وجرى إغلاق الشوارع عند مركز ساوث بوينت التجاري وأخلاء الطرقات في الوقت الذي قامت فيه سلطات إنفاذ القانون بدخول مركز التسوق.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن رجل أمن أطلق النار على رجل يشتبه بأنه كان يحاول سرقة سلع من متجر وول مارت خلال مشادة في بلدة بشرق واشنطن.

وأضافت أن إطلاق النار وقع عندما وجّه المشتبه به مسدسا نحو رجل الشرطة عند التصدي له أثناء مغادرته المتجر، وأن الشرطي أطلق النار على المشتبه به الذي فرّ من مكان الحادث ولكنه جرى اعتقاله في منزل قريب.