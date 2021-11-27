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اقتصاد|بريطانيا

بسبب الجمعة السوداء.. مدافعون عن البيئة يحاصرون مستودعات رئيسية لشركة أمازون (فيديو)

مدافعون عن البيئة يحاصرون مستودعات شركة أمازون في بريطانيا (getty)
27/11/2021-|آخر تحديث: 27/11/202109:40 PM (مكة المكرمة)

حاصر مدافعون عن البيئة في بريطانيا مستودعات رئيسية خاصة بتلبية طلبات مستخدمي منصة أمازون للتجارة الإلكترونية احتجاجا على مبيعات الشركة خلال يوم جمعة التخفيضات الكبرى (الجمعة السوداء) وما أسموه بالسياسات التجارية الاستغلالية لعملاق التجارة الإلكترونية.

ونظم الاحتجاجات وشارك فيها أعضاء من منظمة (Extinction Rebellion) وتمكنوا من محاصرة وإغلاق أكثر من 10 مستودعات خاصة بشركة أمازون في المملكة المتحدة بينها أكبر مستودع للشركة في البلاد.

وأغلق المحتجون مداخل مستودعات أمازون في المملكة المتحدة باستخدام هياكل الخيزران وغيرها من الأجسام.

ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات مثل “جريمة أمازون” و”الجمعة السوداء تستغل الناس والكوكب”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، السبت، أن المنظمة المدافعة عن البيئة زعمت أنها استهدفت مواقع توزيع أمازون في الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا في أكثر أيام السنة ازدحامًا من حيث المبيعات لشركة البيع بالتجزئة العملاقة.

وقالت المنظمة في بيان إن هذه الاحتجاجات جاءت “لمواجهة الممارسات التجارية الاستغلالية والمدمرة للبيئة لواحدة من أكبر الشركات في العالم”.

من جهتها، أعلنت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على 30 شخصا على الأقل من المشاركين في الاحتجاجات التي استهدفت مستودعات ومخازن أمازون في البلاد، حسبما نقلت صحيفة (إندبندنت) البريطانية، السبت.

 

يشار إلى أن الجمعة السوداء وصف يستخدم للدلالة على التخفيضات الكبرى التي تكشف عنها متاجر ومنصات التسوق الإلكترونية في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وتأسس موقع أمازون في 5 يوليو/تموز 1994 من قبل جيف بيزوس ويعد أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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