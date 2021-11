بسبب الجمعة السوداء.. مدافعون عن البيئة يحاصرون مستودعات رئيسية لشركة أمازون (فيديو)

حاصر مدافعون عن البيئة في بريطانيا مستودعات رئيسية خاصة بتلبية طلبات مستخدمي منصة أمازون للتجارة الإلكترونية احتجاجا على مبيعات الشركة خلال يوم جمعة التخفيضات الكبرى (الجمعة السوداء) وما أسموه بالسياسات التجارية الاستغلالية لعملاق التجارة الإلكترونية.

ونظم الاحتجاجات وشارك فيها أعضاء من منظمة (Extinction Rebellion) وتمكنوا من محاصرة وإغلاق أكثر من 10 مستودعات خاصة بشركة أمازون في المملكة المتحدة بينها أكبر مستودع للشركة في البلاد.

Why are we doing this? #Amazon is lobbying US Govt to fight against climate legislation, despite pledging to reach Net Zero carbon emissions by 2040. This target also does not include its supply chain which contributes 75% of its emissions. #BlackFriday #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/uzsVg6sXYV

— Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) November 26, 2021