بسبب الجمعة السوداء.. مدافعون عن البيئة يحاصرون مستودعات رئيسية لشركة أمازون (فيديو)

حاصر مدافعون عن البيئة في بريطانيا مستودعات رئيسية خاصة بتلبية طلبات مستخدمي منصة أمازون للتجارة الإلكترونية احتجاجا على مبيعات الشركة خلال يوم جمعة التخفيضات الكبرى (الجمعة السوداء) وما أسموه بالسياسات التجارية الاستغلالية لعملاق التجارة الإلكترونية.

ونظم الاحتجاجات وشارك فيها أعضاء من منظمة (Extinction Rebellion) وتمكنوا من محاصرة وإغلاق أكثر من 10 مستودعات خاصة بشركة أمازون في المملكة المتحدة بينها أكبر مستودع للشركة في البلاد.

Why are we doing this? #Amazon is lobbying US Govt to fight against climate legislation, despite pledging to reach Net Zero carbon emissions by 2040. This target also does not include its supply chain which contributes 75% of its emissions. #BlackFriday #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/uzsVg6sXYV — Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) November 26, 2021

وأغلق المحتجون مداخل مستودعات أمازون في المملكة المتحدة باستخدام هياكل الخيزران وغيرها من الأجسام.

ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات مثل “جريمة أمازون” و”الجمعة السوداء تستغل الناس والكوكب”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، السبت، أن المنظمة المدافعة عن البيئة زعمت أنها استهدفت مواقع توزيع أمازون في الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا في أكثر أيام السنة ازدحامًا من حيث المبيعات لشركة البيع بالتجزئة العملاقة.

This is an international action involving Germany and the Netherlands. Here's @NLRebellion blocking #AmazonBlackFriday at Schiphol airport pic.twitter.com/TCrATxSqUF — Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) November 26, 2021

وقالت المنظمة في بيان إن هذه الاحتجاجات جاءت “لمواجهة الممارسات التجارية الاستغلالية والمدمرة للبيئة لواحدة من أكبر الشركات في العالم”.

Amazon's logistics center in Bad Hersfeld, Germany blocked this morning.@Amazon has perfected the exploitation of people and the environment for its own profit – the embodiment of a growth-obsessed system that is destroying us. https://t.co/6oUW3aKaIe — Extinction Rebellion (@ExtinctionR) November 26, 2021

من جهتها، أعلنت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على 30 شخصا على الأقل من المشاركين في الاحتجاجات التي استهدفت مستودعات ومخازن أمازون في البلاد، حسبما نقلت صحيفة (إندبندنت) البريطانية، السبت.

يشار إلى أن الجمعة السوداء وصف يستخدم للدلالة على التخفيضات الكبرى التي تكشف عنها متاجر ومنصات التسوق الإلكترونية في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وتأسس موقع أمازون في 5 يوليو/تموز 1994 من قبل جيف بيزوس ويعد أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.