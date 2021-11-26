مصر.. سخرية من تصريحات رجل أعمال يستهدف بيع وحدات سكنية للطبقة المتوسطة بملايين الجنيهات (فيديو)

سخر مصريون على مواقع التواصل من تصريحات لرجل الأعمال ياسين منصور خلال مقابلة تلفزيونية.

وقال منصور في المقابلة إن الطبقة المتوسطة في مصري “قادرة” على شراء فيلا سكنية يبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه (أكثر من 254 ألف دولار أمريكي) في مدينة سكنية جديدة باسم (باديا) أسسها بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهة حكومية).

"أقل فيلا بـ4 ملايين جنيه استهدافًا للطبقة المتوسطة في مصر".. حوار رجل الأعمال ياسين منصور مع الإعلامية لميس الحديدي يثير جدلًا على مواقع التواصل pic.twitter.com/zlNFUXsZFJ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 25, 2021

وقال منصور خلال لقاء مع المذيعة لميس الحديدي إنه “يستهدف المصريين جميعا” في ذلك المشروع لكن بالأخص “الشباب من الطبقة المتوسطة”.

وأضاف أن هذه الفلل في متناول “الشريحة المتعلمة من الطبقة المتوسطة والمهتمة بشكل أساسي بالتكنولوجيا” على أساس أن مشروع (باديا) يعتبر “أول مدينة ذكية ومستدامة في الشرق الأوسط”.

ويعد منصور من أكثر رجال الأعمال ثراءا في مصر، فهو رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، ورئيس مجلس إدارة (ماكدونالدز مصر) وعضو في مجموعات تجارية أبرزها (جنرال موتورز) الأمريكية لتصنيع السيارات و (ميشلان) الفرنسية لتصنيع الإطارات المطاطية.

وأوضح منصور خلال نفس اللقاء أن (باديا) تتماشى مع طبيعة حياة المصريين حيث الارتباط بالجيران وعدم الانعزال لذا “أطلق عليها مدينة وليس كومباوند”.

وقال “الكومباوند أحدثت فجوة كبيرة بين الناس وباعد بين الجيران، وهي ثقافة بعيدة عن العادات المصرية وجعلت الناس تعيش داخل فقاعات، لكن في باديا حققنا المعادلة بين توفير الخصوصية والراحة وفي الوقت نفسه القضاء على فكرة الانعزال عن باقي المجتمع”.

وأضاف أن المدينة يتوفر فيها شقق السكنية “تبدأ من مساحة 60 مترا أي غرفة واحدة وسعرها نحو 1.2 مليون جنيه كاملة التشطيبات بالتقسيط على 10 سنوات، أي قسط شهري يبلغ نحو 10 آلاف جنيها.

وشدد على أن تصغير المساحات “جاء ليتناسب مع السعر” انطلاقا من أن الأعوام الماضية “شهدت انخفاذا في دخول المصريين”.

وفي السياق، أشار منصور إلى أن مدينة (باديا) ستوفر خدمة تعليمية لجميع المستويات الاجتماعية.

وقال إن المدينة ستحتوي على 6 مدارس توفر تعليما محليا وأخرى دولية، لافتا إلى أن إدارة المدينة اتفقت بالفعل على 4 مدراس من أصل 6 مع مجموعة (كينغز) البريطانية.

ورغم تصريحات منصور بشأن إمكانية التحاق الطبقات المختلفة بمدارس مدينة باديا إلا أنه اعترف بأن هذه المدارس الأربع “عالية المستوى” وتستهدف الشريحة الأعلى من المجتمع.

الطبقه المتوسطه فى عهد السيسى تستطيع شراء فيلا بقيمة 4 مليون جنيه حوار لميس الحديدى مع رجل الاعمال ياسين منصور الكذب والتبجح فى ابشع صوره — زهرة الياسمين 🌸🌺 (@haba1xp) November 25, 2021

وفي السياق، سخر ناشطون من تصريحات منصور وقالوا إنه قصد بشباب الطبقة المتوسطة المتعلمة في مصر “أولئك المتعلمين في جامعات من 3 أحرف فقط”، في إشارة إلى الجامعات الخاصة التي يبلغ سعر الدراسة فيها عشرات وربما الآلاف من آلاف الجنيهات سنويا.

وكتب حساب باسم (فخر) على تويتر “إللي يعرف ياسين منصور هيعرف إن بالنسبة له طبقة الشباب إللي هو يعرفهم خرجين المدارس والجامعات إللي من 3 حروف”.

اللي يعرف ياسين منصور هيعرف ان دا بالنسباله الطبقة الشباب اللي هو يعرفهم خرجين المدارس والجامعات اللي من 3 حروف ..المشكلة ان الشعب بتاعنا بياخد الكلام انه عليه لا يا باشا احنا شعب وهم شعب تاني خالص https://t.co/RGQbmUYlpi — F 5 R ف خ ر (@mr_robot112000) November 25, 2021

وعلق عادل عيسى ساخرا “الحاج ياسين منصور مستهدف شباب الطبقة المتوسطة إللي كل واحد فيهم محوشله يجى خمسة ستة مليون جنية فى الحصالة”.

يشار إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 2400 جنيه (نحو 152 دولارا) على أن يتم تطبيقه اعتبارا من بداية العام القادم.

الحاج ياسين منصور مستهدف شباب الطبقة المتوسطة اللي كل واحد فيهم محوشله يجى خمسه ستة مليون جنية فى الحصالة او فى بوك امه 🤣🤣🤣😂🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/p0HV4aU9E8 — adel eisaa (@adel_eisaa) November 26, 2021

يا جماعة أي حد بيدور انه يشتري فيلا، ياسين منصور مدير مجلس إدارة بالم هيلز عامل كومباوند جديد بيستهدف الشباب من الطبقة المتوسطة المتعلمة والمهتمة بالتكنولوجيا بأسعار تبدأ من ٤ مليون جنيه ولو عاوز تشتري شقة سعرها يبدأ ب٢ مليون أنا شايف إن دي فرصة متتعوضش الصراحة والأسعار لقطة — عويضه (@3weda1) November 26, 2021

أقل سعر لفيلا في باديا مشروع ياسين منصور ب ٤ مليون ي بلاش ياخي

بس حلوة 🥺🥺🥺 — سارة (@SaraEldakrory2) November 23, 2021

عرض مهم جداً ل الطبقة المتوسطة 😎 ..

لقاء لميس الحديدي مع ياسين منصور صاحب كومباوند ."باديا" لميس : أقل سعر عندكم كام؟

ياسين: 4مليون

لميس: أنا شايفه انك مستهدف الطبقة المتوسطة .

ياسين: طبعاً الشريحة دي هي التارجت بتاعي ..

.. pic.twitter.com/ow0JEnEsFx — Gam.turk .. (@Gamal9876543219) November 25, 2021