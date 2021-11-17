“معركة حتى النهاية”..الليرة التركية تواصل هبوطها مقابل الدولار بعد تصريحات جديدة لأردوغان

واصلت الليرة التركية هبوطها، الأربعاء، ووصلت إلى أدنى مستوى جديد لها بعد تصريحات جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد فيها على أنه سيواصل معركته ضد سعر الفائدة والتضخم “حتى النهاية”.

وبعد خطاب لأردوغان عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش، حطم سعر صرف الليرة التركية مستويات قياسية جديدة وتجاوزت حاجز 10.48 مقابل الدولار الأمريكي للبيع لتستمر بعدها في الارتفاع.

ووفقا لأسعار الصرف في البنوك التركية، بلغ سعر الليرة مقابل الدولار 10.64حتى الساعة الخامسة عصرا بتوقيت غرينيتش.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية – الفرنسية)

وخلال كلمة له في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه (العدالة والتنمية) في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة أعلن أردوغان أن حكومته عازمة على إزالة “آفة الفائدة” المرتفعة عن عاتق شعبها.

وقال “الفائدة هي السبب والتضخم هو النتيجة” وأوضح أن حكومته “لن تسمح بأن يكون شعبها ضحية لمعدلات الفائدة المرتفعة”.

وأضاف الرئيس التركي: لا يمكنني أن أمضي في هذا الطريق مع من يدافع عن الفائدة.

وتابع: طالما أنا في هذا المنصب، سأواصل كفاحي ضد الفائدة والتضخم حتى النهاية.

ولطالما أبدى أردوغان معارضته لنسب الفوائد المرتفعة التي يصفها باستمرار بأنها “أصل كل الشرور وأنها تشجع التضخم”.

يشار إلى أن اجتماعا مرتقبا غدا الخميس، للمصرف المركزي التركي يتوقع أن يقرر خلاله خفض معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

ومن المتوقع أن يلجأ البنك المركزي التركي إلى خفض سعر الفائدة مجددا على أن تكون نسبة الخفض من 16% إلى 15%.

وأمس الثلاثاء، سجلت الليرة التركية هبوطا بنسبة 4% ووصلت إلى 10.45 مقابل الدولار.

وخسرت الليرة حوالي 29% من قيمتها هذا العام لتكون الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة من 19 إلى 18% في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تولي محافظ البنك الجديد قاوجي أوغلو منصبه.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدل البنك المركزي التركي مؤخرا توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام الجاري، وقال إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4% بنهاية عام 2021، مقابل 14.1% في توقعات سابقة

ومؤخرا، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) 1.25% في سبتمبر ليبلغ 19.58% على أساس سنوي.

اليوم في برنامج الاتجاه المعاكس: انهيار الليرة التركية هل هو بسبب التدهور الاقتصادي أم سياسة تركية مدروسة يقف وراءها البنك المركزي لأهداف اقتصادية مستقبلية؟ pic.twitter.com/Minm97DdnO — فيصل القاسم (@kasimf) November 16, 2021

#الليره_التركيه

تواصل العملة التركية انخفاضها وتراجعت اليوم أمام الدولارإلى مستوى قياسي جديد، وسط مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي التركي.

ووفقا للتداولات فقد تراجعت العملة التركية اليوم إلى مستوى 10.45 ليرة للدولار، وجاء ذلك بعد انخفاضها أمس الثلاثاء بنسبة 3%. pic.twitter.com/Y0vArguhzS — @SABERHASSAN8621 (@SABERHASSAN8621) November 17, 2021