الليرة التركية تنخفض إلى مستويات قياسية جديدة

هوت الليرة التركية حوالي 4% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.45 مقابل الدولار أثناء التعاملات يوم الثلاثاء.

وخسرت الليرة حوالي 29% من قيمتها هذا العام، لتكون الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.

وتمكنت الليرة من تقليص خسائرها إلى 2.24% عند 10.27 مقابل الدولار بحلول الساعة 17:40 بتوقيت غرينتش.

ويأتي تراجع الليرة قبل اجتماع مرتقب الخميس المقبل للمصرف المركزي التركي من المتوقع أن يتخذ خلاله قرارا بِشأن معدلات الفائدة.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وخفض البنك معدل الفائدة الرئيسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 16% بعدما كان خفضه في الشهر السابق بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18%.

وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أن معدل التضخم ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 19.89% على أساس سنوي.

وعدل البنك المركزي التركي مؤخرا توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام الجاري، وقال إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4% بنهاية عام 2021 الجاري، مقابل 14.1% في توقعات سابقة.