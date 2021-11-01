السعودية: 3 مليارات دولار وديعة لمصر وتمديد ودائع سابقة

أعلنت وزارة المالية السعودية أمس الأحد أن المملكة أودعت 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري ومددت ودائع سابقة بقيمة 2.3 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “المملكة قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار”.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن السعودية لديها ودائع طويلة الأجل لدى البنك بلغت حتى نهاية مارس/ آذار 5.5 مليار دولار.

ويشير البيان السعودي على ما يبدو إلى عدم حدوث تغيير يذكر في إجمالي الودائع السعودية منذ ذلك الحين.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن أحدث إيداع للمملكة في البنك المركزي المصري هو طويل الأجل.

وقال البيان السعودي إن السعودية أودعت أيضا 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.

وأضاف البيان أن المملكة “تعد من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة”.

وبحسب آخر إصدار من “تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري” الذي يصدره البنك المركزي المصري فإن للسعودية ودائع لدى مصر بقيمة 5.5 مليار دولار تنتهي آجال سدادها في أبريل/ نيسان 2022 ويستحق عنها فوائد بقيمة 132.4 مليون دولار.

ولدولة الكويت أيضًا ودائع لدى مصر بقيمة 4 مليارات دولار تم تمديد أجل سدادها حتى أبريل/ نيسان 2022 وتستحق عنها فوائد بقيمة 32.8 مليون دولار.

كما أن للإمارات ودائع لدى مصر بقيمة 5.7 مليار دولار تنتهي آجال سدادها في مايو/أيار 2025 ويستحق عنها فوائد بقيمة 410 مليون دولار.

وتعد هذه الودائع جزءًا من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والتي بلغت 40.8 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي