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اقتصاد|مصر

مصر.. غضب وسخرية على مواقع التواصل بعد رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ بداية العام

وزارة البترول المصرية أعلنت زيادات جديدة في أسعار الوقود بين 17.4 بالمائة و66.6 بالمائة
الحكومة المصرية أعلنت زيادات جديدة في أسعار الوقود (أرشيفية)
8/10/2021-|آخر تحديث: 8/10/202109:38 PM (مكة المكرمة)

أعلنت مصر رفع أسعار الوقود المحلي بنسبة تتراوح بين 2.7% و3.7% بدءًا من صباح اليوم الجمعة.

جاء ذلك في نشرة لوزارة البترول المصرية في الجريدة الرسمية تنفيذا لقرار لجنة التسعير التلقائي.

وبدأ سريان القرار من الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (6:00 بتوقيت غرينتش).

وبموجب قرار لجنة التسعير التلقائي ترتفع الأسعار بمقدار 25 قرشا لكل نوع من أنواع البنزين.

وبالأسعار الجديدة، يصبح سعر البنزين 80 أوكتان 7 جنيهات (45 سنتا أمريكيا) للتر بزيادة 3.7%، والبنزين 92 أوكتان 8.25 جنيها (53 سنتا) للتر بزيادة 3.1%، والبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيه (59 سنتا) للتر بزيادة 2.7%.

وتراجع لجنة التسعير التلقائي أسعار المحروقات مرة كل ثلاثة أشهر، وهذه ثالث مرة ترفع فيها الأسعار هذا العام، بعد رفعها في يوليو/تموز 2020 وأبريل/نيسان 2021.

وتعزو اللجنة رفع أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وتقلب أسعار الصرف.

وتفاعل ناشطون بشكل واسع مع إعلان الحكومة المصرية عن رفع أسعار المحروقات واعتبروا أنها “خطة بمنتهى الذكاء” وسط سخرية وغضب كبيرين.

وتسببت القرارات الحكومية في تصدر وسم “البنزين” لقائمة الأعلى تداولا على موقع تويتر في مصر، ونشر ناشطون تغريدات تعبر عن الغضب من الزيادة التي أصبحت بصفة دورية قائلين إنها تزيد من أعباء المواطن وتثقل كاهله.

وقال مغردون إن ارتفاع أسعار البنزين سيتسبب بالتبعية في زيادة أسعار السلع ووسائل النقل الأمر الذي يضاعف عبء محدودي الدخل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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