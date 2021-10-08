مصر.. غضب وسخرية على مواقع التواصل بعد رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ بداية العام

أعلنت مصر رفع أسعار الوقود المحلي بنسبة تتراوح بين 2.7% و3.7% بدءًا من صباح اليوم الجمعة.

جاء ذلك في نشرة لوزارة البترول المصرية في الجريدة الرسمية تنفيذا لقرار لجنة التسعير التلقائي.

وبدأ سريان القرار من الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (6:00 بتوقيت غرينتش).

وبموجب قرار لجنة التسعير التلقائي ترتفع الأسعار بمقدار 25 قرشا لكل نوع من أنواع البنزين.

وبالأسعار الجديدة، يصبح سعر البنزين 80 أوكتان 7 جنيهات (45 سنتا أمريكيا) للتر بزيادة 3.7%، والبنزين 92 أوكتان 8.25 جنيها (53 سنتا) للتر بزيادة 3.1%، والبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيه (59 سنتا) للتر بزيادة 2.7%.

وتراجع لجنة التسعير التلقائي أسعار المحروقات مرة كل ثلاثة أشهر، وهذه ثالث مرة ترفع فيها الأسعار هذا العام، بعد رفعها في يوليو/تموز 2020 وأبريل/نيسان 2021.

وتعزو اللجنة رفع أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وتقلب أسعار الصرف.

وتفاعل ناشطون بشكل واسع مع إعلان الحكومة المصرية عن رفع أسعار المحروقات واعتبروا أنها “خطة بمنتهى الذكاء” وسط سخرية وغضب كبيرين.

وتسببت القرارات الحكومية في تصدر وسم “البنزين” لقائمة الأعلى تداولا على موقع تويتر في مصر، ونشر ناشطون تغريدات تعبر عن الغضب من الزيادة التي أصبحت بصفة دورية قائلين إنها تزيد من أعباء المواطن وتثقل كاهله.

وقال مغردون إن ارتفاع أسعار البنزين سيتسبب بالتبعية في زيادة أسعار السلع ووسائل النقل الأمر الذي يضاعف عبء محدودي الدخل.

البنزين يزيد من هنا والأسعار كلها تزيد الضعف بحجة زيادة البنزين.

ربنا ينتقم منكم. ويضيقها عليكم دنيا وآخرة. — Frau Nakady (@iFatmaEissa) October 8, 2021

اسم الدلع

لرفع سعر البنزين

تحريك سعر البنزين

صدى البلد..

……..

اسم الدلع

لزيادة سعر البنزين..

تعديل سعر البنزين

اليوم السابع.

وعجبي!! — من وحى اللحظة (@almonady5) October 8, 2021

نتكلم جد شوية

الناس مطحونة فى مصاريف المدارس و اللانش بوكس و هم الكمامة اللى زاد مع قرب المولد النبوي و علب الحلاوة

هووب يزود البنزين و بالتالى المواصلات و الخضار والفاكهة

و المرتبات زى م هى

هنلاقيها منين بقي — 🇪🇬Nihal (@nihalosman9) October 8, 2021

زعلانين ليه ان البنزين غلي ربع جنيه هو ايه الرخيص في البلد دي غير البني ادمين — المُذبلح 📖 ☕ (@mohammed921688) October 8, 2021

رفع أسعار البنزين والناس نيام.. مش مشكلة، فالناس لا تشرب البنزين، المهم نبني بلدنا بصحيح!

تقبل الغلاء وساهم في بناء بلدك — سليم عزوز (@selimazouz1) October 8, 2021

#البنزين لما تصحى الصبح تلاقى الاسعار غاليه بسبب ارتفاع البنزين pic.twitter.com/upfzB8XWCM — Mahmoud Mohamed (@Mahmoud92030798) October 7, 2021

في القاهره والجيزه المواصلات قد تكون اضعاف المحافظات التانيه مع ان البنزين في مصر كلها بيكون بنفس السعر بس اي تلاكيك لزياده الاجره https://t.co/spdgrvE4zY — عَلي. (@3elwaa) October 8, 2021

الحمد لله و صلنا لمرحلة ضربوا الاعور على عينه.

لا حد اتكلم على زيادة البنزين مع العلم ان تقريبا كل اسعار السلع مرتفعة بصورة جنونية و لا المحنكين عملوا لنا جداول مقارنة اسعار البنزين فى الدول الاوروبية اللى دخل الفرد فيها ٢٠ مرة قد دخل الفرد فى مصر — ashraf elmakhzangy (@threeapharma) October 8, 2021

صوت صرصور الحقل عم جمهورية مصر العربية بعد زياده سعر البنزين 😅😅😅😅🙈🙈🙈 — Emy Kamel (@EmyKamel188) October 8, 2021