بلومبرغ: زوكربيرغ خسر 7 مليارات دولار بسبب تعطل تطبيقات شركة فيسبوك

تراجعت الثروة الشخصية لمؤسس “فيسبوك” مارك زوكربيرغ بنحو 7 مليارات دولار في ساعات قليلة، مما أدى إلى تراجعه قليلا على قائمة أغنى أغنياء العالم، بعدما أبلغت مهندسة بيانات سابقة بموقع فيسبوك عن مخالفات وتعطل بعض تطبيقات ومنتجات الشركة، الإثنين.

وتسببت عمليات بيع إلى تراجع سهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بنحو 6%، الإثنين.

وأدى انخفاض سهم فيسبوك إلى انخفاض ثروة زوكربيرغ إلى ( 120.9 مليار دولار) مما أدى إلى تراجعه بعد بيل غيتس إلى المركز الخامس في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وقد خسر نحو 19 مليار دولار من ثروته منذ 13 سبتمبر/أيلول، عندما كانت ثروته تقارب 140 مليار دولار، وفقًا للمؤشر.

وقد كشفت مهندسة بيانات سابقة بموقع فيسبوك أنها المسؤولة عن تسريب معلومات تتعلق بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسببت في عاصفة من الجدل في الولايات المتحدة.

وأجرت فرانسيس هوغن أمس مقابلة في برنامج “60 دقيقة” التليفزيوني. ومن المقرر أن تجيب يوم غد عن أسئلة في الكونغرس.

وقالت السيدة البالغة من العمر 37 عاما، لصحيفة وول ستريت جورنال، إنها أصيبت بالإحباط لأن فيسبوك لم يكن منفتحا بما فيه الكفاية بشأن إمكانية تسبب الشبكة الإلكترونية في إحداث أضرار.

“Facebook, over and over again, has shown it chooses profit over safety,” says Facebook whistleblower Frances Haugen. She believes the federal government should impose regulations and plans to testify before Congress this week. https://t.co/YoKIyorZzu pic.twitter.com/RWlk9QOwZu

وزعمت أن شركة “فيسبوك أدركت أنها إذا قامت بتغيير الخوارزمية لتكون أكثر أمانا، فسوف يقضي الناس وقتا أقل على الموقع، وسوف ينقرون على إعلانات أقل، وأنهم سوف يجنون أموالا أقل”.

في غضون ذلك، ذكر مستخدمو موقع فيسبوك حول العالم أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مجموعة تطبيقات موقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الشبكة الاجتماعية الرئيسية وتطبيق مشاركة الصور انستغرام وخدمة المراسلة واتساب.

وقال أندى ستون، المتحدث باسم فيسبوك، في تغريدة على موقع تويتر “نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا.. نحن نعمل لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي ازعاج”.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021