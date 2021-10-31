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اقتصاد|مصر

مصر.. رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع 28% اعتبارا من الإثنين

سيدفع منتجو الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة 5.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (ر ويترز)
31/10/2021-|آخر تحديث: 31/10/202101:44 PM (مكة المكرمة)

رفعت الحكومة المصرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات الكثيفة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 28% وفقا لقرار نشرته الجريدة الرسمية الخميس الماضي.

وطبقا للأسعار الجديدة سيدفع منتجو الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة 5.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعا من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في السابق.

ورفعت الحكومة أيضا سعر الغاز للصناعات الأخرى بنسبة 21% إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية على أن يعمل بتلك الأسعار اعتبارا من يوم غد الاثنين.

كانت الحكومة قد خفضت في وقت سابق أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في مارس/آذار 2020 ضمن حزمة تحفيزية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وفي محاولة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود 3 مرات هذا العام وزادت الأسعار بنسبة 12% عما كانت عليه العام الماضي.

وتشهد أسعار الغاز الطبيعي عالميا قفزات قياسية هذا العام بسبب أزمة نقص الإمدادات وزيادة الطلب.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تراجع أسعار المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قررت في اجتماعها المنعقد نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي التوصية بتعديل الأسعار السائدة في السوق المحلى للربع الحالي أكتوبر- ديسمبر 2021 وقررت رفع أسعار البنزين.

معدلات تضخم مرتفعة

جاء قرار الحكومة رغم ارتفاع معدلات التضخم في مصر، وقال البنك المركزي إن الارتفاع الحاد في معدل التضخم السنوي الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في 20 شهرا عند 6.6% كان نتيجة لتأثير سلبي متوقع لسنة الأساس وارتفاع أسعار السلع العالمية، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي للغذاء للشهر الخامس على التوالي ليسجل 10.6% في سبتمبر/ أيلول.

وكانت 4 مصانع للحديد والصلب في مصر قد رفعت الأسبوع قبل الماضي أسعار الطن بمتوسط 800 جنيه (51 دولارا) ليسجل أعلى سعر في عام 2021.

وأرجعت غرفة الصناعات المعدنية ومصانع الحديد الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع أسعار الخردة والبليت في البورصات العالمية ما بين 55 – 100 دولار للطن.

وقال خالد الدجوى العضو المنتدب لإحدى شركات تجارة الحديد في تصريحات لصحيفة محلية إن المصانع تتسابق حالياً لزيادة أسعارها على خلفية الصعود في سعر الخامات عالميا ليصل طن حديد التسليح لدى المصانع الأربع عند متوسط 15300 (975 دولارا) للطن وهو الأعلى في العام الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية

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