مجموعة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى “ميتا”

أعلن رئيس مجموعة (فيسبوك) مارك زوكربيرغ، اليوم الخميس، تغيير اسم الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي إلى (ميتا) لتعكس كل نشاطاتها بشكل أفضل.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

— Facebook (@Facebook) October 28, 2021