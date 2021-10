دراسة دولية: مساهمات المهاجرين تتجاوز النفقات التي تتحملها الدول المستضيفة

قالت دراسة دولية إن الضرائب والرسوم التي يدفعها المهاجرون تعادل، إن لم تتجاوز، ما تتحمله الدول المستضيفة من نفقات من أجل توفير الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتعليم لهم.

وقال جان-كريستوف دومون مدير دائرة الهجرة في منظمة التعاون والتنمية التي نشرت الدراسة، إن مساهمة المهاجرين “إيجابية ويمكن أن تصبح أفضل”.

وأضاف أن “سياسة الاستيعاب لا تشكل نفقات إضافية، بل يجب النظر إليها على أنها استثمار له مردود” اقتصادي.

وذكرت المنظمة أن الدراسة شملت 25 دولة خلال الفترة بين 2006 و2018.

وقالت آنا دي ماتوس واضعة الدراسة، وهي الأولى من نوعها بشأن هذا الأمر منذ عام 2013، إن “تأثير المهاجرين على الميزانية ضئيل”.

وأضافت “إذا ما احتسبنا كل ما تنفقه الدولة على المهاجرين من الصحة إلى الإنارة العامة مرورا بالشرطة والمخصصات، ومساهماتهم نصل دائما إلى فارق في المساهمة بين -1 و+1 % من إجمالي الناتج المحلي”.

وأضافت أن هذه البيانات “تعكس تاريخ الهجرة في كل بلد. ففي البلدان التي تشهد الكثير من الهجرة الجديدة والشابة تكون المساهمة الإيجابية أكبر كما هو الحال في إيطاليا والمكسيك. والعكس صحيح. أما فرنسا فهي في وضع وسطي” مع مهاجرين أكثر تقدما بالسن.

وقال جان-كريستوف دومون إن النقاش العام في فرنسا يدور بشكل خاص بشأن التكلفة التي قد تشكلها الهجرة على صعيد النفقات الاجتماعية والصحة وغيرهما، موضحا أن الدراسة تظهر أن “هذه المسألة يجب ألا تشكل هاجسا لأننا عندما نقوم بالحسابات نرى أن المساهمة إيجابية، إلى حين احتساب النفقات العسكرية والدين العام”.

وفي فرنسا على سبيل المثال، تشكل المساهمة الصافية في الميزانية للمولودين في الخارج، 1.02 % من إجمالي الناتج المحلي أي بفائض طفيف، في مقابل معدل وسطي قدره 1.56 % في مجمل الدول الأخرى.

وتصبح المساهمة سلبية بالنسبة لفرنسا (-0.85 %) كما الحال مع متوسط الدول الخمس والعشرين التي تمت دراستها (-0.16) إذا ما تم الأخذ في الاعتبار ميزانية الدفاع والدين العام، وهما يشملان إجمالي السكان وليس فقط المهاجرين.

