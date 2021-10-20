63 ألف دولار.. بتكوين تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق

بلغت بتكوين أعلى مستوياتها في ستة أشهر وصارت على مقربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، الثلاثاء، إذ يراهن المتعاملون على أن إدراجا متوقعا لصندوق أسهم أمريكي يعتمد على العقود الآجلة يمكن أن تتمخض عنه تدفقات استثمار في أصول بتكوين والعملات المشفرة.

وارتفعت بتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، 1.5% خلال التعاملات الآسيوية إلى 62 ألفًا و991 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ الذروة القياسية البالغة 64 ألفًا و895 دولارا، في أبريل/نيسان الماضي.

وقال محللون للعملات المشفرة في أركين ريسيرش إن عقود بتكوين الآجلة ارتفعت، اليوم، وكانت في أحدث تعاملات عند 62 ألفًا و690 دولارا، وقد ترتفع الأسعار الفورية إذا استمر التدفق النقدي.

ويقول محللون إن أكتوبر/تشرين الأول عادة ما يكون شهرا إيجابيا بالنسبة للأصول الرقمية، بينما كان سبتمبر/أيلول في السنوات السابقة يعد من الفترات السلبية لهذا القطاع.

وكانت بتكوين تجاوزت الأسبوع الماضي، خلال تعاملات الجمعة، حاجز 60 ألف دولار وذلك للمرة الأولى في 6 أشهر.

وكان المستثمرون في العملات المشفرة يترقبون الموافقة على أول صندوق أمريكي للمؤشرات المتداولة لبتكوين، وعززت الرهانات على ذلك موجة الصعود الأخيرة.

وقفزت بتكوين، آنذاك، إلى 61 ألفًا و869 دولارا وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أبريل الماضي، وجرى تداولها في أحدث التعاملات مرتفعة 6.9% عند 61 ألفًا و346 دولارا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه من المنتظر أن تسمح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ببدء تداول أول صندوق للمؤشرات المتداولة للعقود الآجلة لبتكوين الأسبوع القادم.