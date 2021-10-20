اضطر بعضهم لأكل هياكل الدجاج.. مصريون يستغيثون من الغلاء والعجز عن توفير الاحتياجات الأساسية (فيديو)

اشتكى مصريون من تدهور أحوالهم المعيشية وعجزهم عن الوفاء بتوفير احتياجاتهم الضرورية اليومية في ظل موجات غلاء حاد اجتاحت معظم الأسواق المصرية، الأمر الذي جعل معيشتهم على حافة الخطر.

أزمة دفعت البعض لشراء "الهياكل العظمية" للأكل.. من ينقذ المواطن من الغلاء في #مصر؟ pic.twitter.com/kgtMfK3sqH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2021

ولم يتوقف الغلاء على أسعار السلع الاستهلاكية التي تُمثل عبئا ثقيلا على حياة البسطاء بل تحول أيضاً إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار ” الدواجن والبيض” بشكل لم يجد له المواطن أي مبرر أو تفسير يُقنعه بجدوى هذه الزيادات المتتالية في جميع متطلباته المعيشية.

وقالت مواطنة مصرية إن أسعار الفراخ وصلت خلال الوقت الراهن إلى نحو 45 جُنيهاً للكيلو بينما ارتفع سعر البيضة الواحدة لـ3 جنيهات.

وأشار مواطن آخر إلى أن الارتفاع المستمر في الأسعار تؤثر سلباً على الشعب بكل فئاته، وعلق على أزمة غلاء الدواجن بقوله إن الدجاجة زنة كيلو ونصف “بالعافية تكفي العيال” على حد وصفه.

ارتفاع التضخم يثقل كاهل المواطنين بأعباء جديدة في ظل موجة الغلاء التي تأثرت بها جميع السلع والخدمات خلال 2021#مصر pic.twitter.com/4btyoQtgdY — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 12, 2021

ودفعت الأزمة المتفاقمة في أسعار الدواجن بعض المواطنين إلى شراء الهياكل العظمية للدجاج علهم يجدون فيها بُغيتهم في ظل الغلاء، واشتكت مواطنة من أنها لم تشتر دجاجا منذ ارتفعت أسعاره، وأن آخر مرة تناولته كان قبل 20 يوماً.

ويلجأ آخرون لبدائل أخرى تُناسب ظروفهم وتسد جوعهم في ظل هذه الظروف التي وصفوها بالصعبة للغاية، وهناك من أشار إلى أنه مع غلاء أسعار اللحوم وارتفاع سعر الدواجن، فما من بديل لهم سوى الفول المصري.

#حملة_مقاطعة_تجار_البيض 1

نضم صوتنا لصوت أهالينا في كل مكان

ونقاطع شراء البيض لمدة عشرة ايام

يعني ايه يكون سعر طبق البيض ب 60 جنيه يعني ال ٥ بيضات ب ١٠ جنيه

هي الفراخ ما اصبحتش تبيض ولا الفراخ قررت تعمل تحديد النسل وهتبيض ٢ بيضه في الشهر

انا مش هشتكي للحكومه pic.twitter.com/EvZEn9JdFb — @SABERHASSAN8621 (@SABERHASSAN8621) October 15, 2021

ورد أحد تجار الفراخ على اتهامهم بالجشع وتسببهم في ارتفاع أسعاره بقوله إن الغلاء المتفشي يعود لارتفاع التكاليف المتمثلة في العلف ووسائل النقل إلى جانب ارتفاع أدوية الدواجن، مبينا أن هذا كله يجعلهم يحصلون على هامش ربح ضعيف يكفيهم فقط للاستمرار في عملهم رغم التحديات.

وقفزت أسعار البيض والدواجن واللحوم الحمراء في الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية مع زيادة تكلفة الإنتاج، كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بنحو 20 جنيهًا خلال شهر واحد.